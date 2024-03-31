Збірна України здобула бронзу Гран-прі з художньої гімнастики — відео

Збірна України з художньої гімнастики виборола першу нагороду у фіналі Гран-прі, що проходить у французькому Тьє. Гімнастки стали бронзовими медалістками у багатоборстві в групових вправах.

Що відомо про змагання

Етап у Тьє, став третім в поточному сезоні Гран-прі з художньої гімнастики. Перший минув в естонському Тарту, українки на ньому здобули вісім нагород (п'ять золотих).

Другий Гран-прі з художньої гімнастики пройшов у іспанській Марбельї, на ньому українки здобули дві медалі.

Першу нагороду в Тьє гімнастки вибороли у груповому багатоборстві. До складу команди увійшли: Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна.

За сумою балів українки набрали 65.650. У вправах із 3 стрічками та 2 м'ячами національна збірна здобула перше місце; а у вправі з 5 обручами — сьоме.

"Золото" в багатоборстві групових вправ здобула Франція, яка за сумою набрала 66.250 бала — на 0.600 балів більше за Україну.

Франція — 66.250 Німеччина — 65.950 Україна — 65.650

З ким далі змагатиметься Україна на змаганнях з художньої гімнастики

Україна побореться на Гран-прі за медалі у фіналах в окремих видах художньої гімнастики: