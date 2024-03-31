Збірна України здобула бронзу Гран-прі з художньої гімнастики — відео

Збірна України з художньої гімнастики виборола першу нагороду у фіналі Гран-прі, що проходить у французькому Тьє. Гімнастки стали бронзовими медалістками у багатоборстві в групових вправах.
Що відомо про змагання
Етап у Тьє, став третім в поточному сезоні Гран-прі з художньої гімнастики. Перший минув в естонському Тарту, українки на ньому здобули вісім нагород (п'ять золотих).
Другий Гран-прі з художньої гімнастики пройшов у іспанській Марбельї, на ньому українки здобули дві медалі.
Першу нагороду в Тьє гімнастки вибороли у груповому багатоборстві. До складу команди увійшли: Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна.
За сумою балів українки набрали 65.650. У вправах із 3 стрічками та 2 м'ячами національна збірна здобула перше місце; а у вправі з 5 обручами — сьоме.
"Золото" в багатоборстві групових вправ здобула Франція, яка за сумою набрала 66.250 бала — на 0.600 балів більше за Україну.
Франція — 66.250
Німеччина — 65.950
Україна — 65.650
З ким далі змагатиметься Україна на змаганнях з художньої гімнастики
Україна побореться на Гран-прі за медалі у фіналах в окремих видах художньої гімнастики:
Вікторія Онопрієнко кваліфікувалася у фінали з обручем, м'ячем та стрічкою.
Поліна Городнича кваліфікувалася у фінали з обручем та булавами.
Таїсія Онофрійчук кваліфікувалася у фінали з м'ячем та стрічкою.
Також Україна відібралася у два окремі фінали групових змагань — у 3 стрічках і 2 м'ячах та в 5 обручах.
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