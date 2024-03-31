Збірна України здобула бронзу Гран-прі з художньої гімнастики — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Збірна України здобула бронзу Гран-прі з художньої гімнастики — відео

гімнастика
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України з художньої гімнастики виборола першу нагороду у фіналі Гран-прі, що проходить у французькому Тьє. Гімнастки стали бронзовими медалістками у багатоборстві в групових вправах.

Що відомо про змагання

Етап у Тьє, став третім в поточному сезоні Гран-прі з художньої гімнастики. Перший минув в естонському Тарту, українки на ньому здобули вісім нагород (п'ять золотих).

Другий Гран-прі з художньої гімнастики пройшов у іспанській Марбельї, на ньому українки здобули дві медалі.

Першу нагороду в Тьє гімнастки вибороли у груповому багатоборстві. До складу команди увійшли: Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна.

За сумою балів українки набрали 65.650. У вправах із 3 стрічками та 2 м'ячами національна збірна здобула перше місце; а у вправі з 5 обручами — сьоме.

"Золото" в багатоборстві групових вправ здобула Франція, яка за сумою набрала 66.250 бала — на 0.600 балів більше за Україну.

  1. Франція — 66.250

  2. Німеччина — 65.950

  3. Україна — 65.650

З ким далі змагатиметься Україна на змаганнях з художньої гімнастики

Україна побореться на Гран-прі за медалі у фіналах в окремих видах художньої гімнастики:

  • Вікторія Онопрієнко кваліфікувалася у фінали з обручем, м'ячем та стрічкою.

  • Поліна Городнича кваліфікувалася у фінали з обручем та булавами.

  • Таїсія Онофрійчук кваліфікувалася у фінали з м'ячем та стрічкою.

  • Також Україна відібралася у два окремі фінали групових змагань — у 3 стрічках і 2 м'ячах та в 5 обручах.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Російські гімнасти не виступатимуть на Олімпіаді-2024
Олімпіада
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Ілля Ковтун виборов золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Чепурний виборов золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
FIG
Чепурний

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?