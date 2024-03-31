Сборная Украины получила бронзу Гран-при по художественной гимнастике — видео

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала первую награду в проходящем во французском Тье финале Гран-при. Гимнастки стали бронзовыми медалистками в многоборье в групповых упражнениях.

Что известно о соревнованиях

Этап в Тье стал третьим в текущем сезоне Гран-при по художественной гимнастике. Первый прошел в эстонском Тарту, украинки на нем получили восемь наград (пять золотых).

Второй Гран-при по художественной гимнастике прошел в испанской Марбелье, на нем украинки завоевали две медали.

Первую награду в Тье гимнастки завоевали в групповом многоборье. В состав команды вошли: Диана Баева, Дарья Дуда, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширыкина.

По сумме баллов украинки набрали 65.650. В упражнениях с 3 лентами и 2 мячами национальная сборная получила первое место; а в упражнении с 5 обручами — седьмое.

"Золото" в многоборье групповых упражнений получила Франция, которая по сумме набрала 66.250 баллов — на 0.600 баллов больше Украины.

Франция — 66.250 Германия — 65.950 Украина — 65.650

С кем будет дальше соревноваться Украина на соревнованиях по художественной гимнастике

Украина сразится на Гран-при за медали в финалах в отдельных видах художественной гимнастики: