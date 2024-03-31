Сборная Украины получила бронзу Гран-при по художественной гимнастике — видео

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала первую награду в проходящем во французском Тье финале Гран-при. Гимнастки стали бронзовыми медалистками в многоборье в групповых упражнениях.
Что известно о соревнованиях
Этап в Тье стал третьим в текущем сезоне Гран-при по художественной гимнастике. Первый прошел в эстонском Тарту, украинки на нем получили восемь наград (пять золотых).
Второй Гран-при по художественной гимнастике прошел в испанской Марбелье, на нем украинки завоевали две медали.
Первую награду в Тье гимнастки завоевали в групповом многоборье. В состав команды вошли: Диана Баева, Дарья Дуда, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширыкина.
По сумме баллов украинки набрали 65.650. В упражнениях с 3 лентами и 2 мячами национальная сборная получила первое место; а в упражнении с 5 обручами — седьмое.
"Золото" в многоборье групповых упражнений получила Франция, которая по сумме набрала 66.250 баллов — на 0.600 баллов больше Украины.
Франция — 66.250
Германия — 65.950
Украина — 65.650
С кем будет дальше соревноваться Украина на соревнованиях по художественной гимнастике
Украина сразится на Гран-при за медали в финалах в отдельных видах художественной гимнастики:
Виктория Оноприенко квалифицировалась в финалы с обручем, мячом и лентой.
Полина Городнича квалифицировалась в финалы с обручем и булавами.
Таисия Онофрийчук квалифицировалась в финалы с мячом и лентой.
Также Украина отобралась в два отдельных финала групповых соревнований — в 3 лентах и 2 мячах и в 5 обручах.
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