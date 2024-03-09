Украинец Илья Ковтун завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
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Украинец Илья Ковтун завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Илья Ковтун
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Украинский спортсмен праздновал победу в финале соревнований на параллельных брусьях.

Ковтун завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинец Илья Ковтун завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Украинский спортсмен одержал победу в финале соревнований на параллельных брусьях, обойдя действующего олимпийского чемпиона Цзоу Цзиньюаня. Оба гимнаста набрали одинаковое количество баллов, по 14,900, но украинец получил больше исполнения.

Бронзовым призером стал колумбиец Анхель Барахас (14,700).

Еще один украинец Олег Верняев, также выступавший в финале, занял пятое место с результатом 14,566.

Кубок мира по спортивной гимнастике. Параллельные брусья

1. Илья Ковтун (Украина) - 14,900

2. Цзоу Цзиньюань (Китай) - 14,900

3. Анхель Барахас (Колумбия) - 14,700

4. Мацуми Казуки (Япония) - 14,566

5. Олег Верняев (Украина) - 14,566

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