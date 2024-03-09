Українець Ілля Ковтун виборов золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
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Українець Ілля Ковтун виборов золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Ілля Ковтун

Український спортсмен святкував перемогу у фіналі змагань на паралельних брусах.

Ковтун виборов золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Українець Ілля Ковтун виборов золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходить у столиці Азербайджану Баку.

Український спортсмен здобув перемогу у фіналі змагань на паралельних брусах, обійшовши чинного олімпійського чемпіона Цзоу Цзиньюаня. Обидва гімнасти набрали однакову кількість балів, по 14,900, але українець отримав більше за виконання.

Бронзовим призером став колумбієць Анхель Барахас (14,700).

Ще один українець Олег Верняєв, який також виступав у фіналі, посів п'яте місце із результатом 14,566.

Кубок світу зі спортивної гімнастики. Паралельні бруси

1.  Ілля Ковтун (Україна) — 14,900

2.  Цзоу Цзиньюань (Китай) — 14,900

3.  Анхель Барахас (Колумбія) — 14,700

4.  Мацумі Казукі (Японія) — 14,566

5.  Олег Верняєв (Україна) — 14,566

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