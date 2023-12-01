Україна бойкотуватиме Конгрес Європейського союзу гімнастики через допуск росіян і білорусів

У столиці Болгарії Софії відбудеться Конгрес Європейського союзу гімнастики, який організовує чемпіонати Європи. На захід запросили представників РФ та Білорусі.

Позиція України щодо допуску росіян і білорусів на змагання

Українська федерація гімнастики відмовилась від участі у Конгресі Європейського союзу гімнастики (European Gymnastics) через участь Росії та Білорусі.

Від початку повномасштабного вторгнення Міжнародна федерація гімнастики (FIG) відсторонила від виступів спортсменів з Росії та Білорусі. Проте у липні 2023 року росіян та білорусів відповідно до оновлених рекомендацій МОК допустили до змагань у нейтральному статусі.

FIG встановила, що статус нейтрального атлета гімнасти з РФ та Білорусі зможуть отримати не раніше 2024 року. А у листопаді затвердила порядок набуття цього статусу.

1-2 грудня у столиці Болгарії Софії відбудеться Конгрес Європейського союзу гімнастики, який організовує чемпіонати Європи. Під час заходу розглянуть допуск російських та білоруських спортсменів до турнірів під егідою організації у нейтральному статусі.

На Конгрес запросили гімнастичні федерації Росії та Білорусі. Через це Україна бойкотуватиме захід.

Відповідний лист з окресленням своєї позиції про неприпустимість участі країни-агресора та її сателіта у спортивних змаганнях та офіційних заходах Українська федерація гімнастики направила національним федераціям – членам European Gymnastics. УФГ в даному листі ще раз наголосила на неприпустимості будь-якої співпраці зі спортивними федераціями, які ідентифіковані як співучасники агресії, — йдеться у заяві УФГ. Поширити

Що цьому передувало

У 2022 році низка країн, зокрема й Україна, бойкотували Конгрес FIG в Стамбулі через допуск на захід Росії та Білорусі.

Першим провідним турніром у календарі FIG на 2024 рік, в якому зможуть взяти участь росіяни та білоруси, стане етап Кубка світу зі спортивної гімнастики в Каїрі (15-18 лютого).

Під питанням залишається участь "нейтральних" гімнастів у Олімпійських іграх 2024 року — відповідне рішення до початку змагань має ухвалити Міжнародний олімійський комітет.