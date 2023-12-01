Украина будет бойкотировать Конгресс Европейского союза гимнастики из-за допуска россиян и белорусов

В столице Болгарии Софии состоится Конгресс Европейского союза гимнастики, организуемый чемпионатами Европы. На мероприятие были приглашены представители РФ и Беларуси.

Позиция Украины о допуске россиян и белорусов на соревнования

Украинская федерация гимнастики отказалась от участия в Конгрессе Европейского союза гимнастики (European Gymnastics) из-за участия России и Белоруссии.

С начала полномасштабного вторжения Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от выступлений спортсменов из России и Белоруссии. Однако в июле 2023 года россиян и белорусов в соответствии с обновленными рекомендациями МОК были допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

FIG установила, что статус нейтрального атлета гимнасты из РФ и Белоруссии смогут получить не раньше 2024 года. А в ноябре утвердила порядок обретения этого статуса.

1-2 декабря в столице Болгарии Софии состоится Конгресс Европейского союза гимнастики, организуемый чемпионатами Европы. Во время мероприятия будет рассмотрен допуск российских и белорусских спортсменов к турнирам под эгидой организации в нейтральном статусе.

На Конгресс были приглашены гимнастические федерации России и Беларуси. Поэтому Украина будет бойкотировать мероприятие.

Соответствующее письмо с определением своей позиции о недопустимости участия страны-агрессора и ее сателлита в спортивных соревнованиях и официальных мероприятиях Украинская федерация гимнастики направила национальным федерациям – членам European Gymnastics. УФГ в данном письме еще раз отметила недопустимость любого сотрудничества со спортивными федерациями, идентифицированными как соучастники агрессии, — говорится в заявлении УФГ. Поделиться

Что этому предшествовало

В 2022 году ряд стран, в том числе Украина, бойкотировали Конгресс FIG в Стамбуле из-за допуска на запад России и Беларуси.

Первым ведущим турниром в календаре FIG на 2024 год, в котором смогут поучаствовать россияне и белорусы, станет этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире (15-18 февраля).

Под вопросом остается участие "нейтральных" гимнастов в Олимпийских играх 2024 — соответствующее решение к началу соревнований должен принять Международный олимийский комитет.