Украина будет бойкотировать Конгресс Европейского союза гимнастики из-за допуска россиян и белорусов

В столице Болгарии Софии состоится Конгресс Европейского союза гимнастики, организуемый чемпионатами Европы. На мероприятие были приглашены представители РФ и Беларуси.
Позиция Украины о допуске россиян и белорусов на соревнования
Украинская федерация гимнастики отказалась от участия в Конгрессе Европейского союза гимнастики (European Gymnastics) из-за участия России и Белоруссии.
С начала полномасштабного вторжения Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от выступлений спортсменов из России и Белоруссии. Однако в июле 2023 года россиян и белорусов в соответствии с обновленными рекомендациями МОК были допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.
FIG установила, что статус нейтрального атлета гимнасты из РФ и Белоруссии смогут получить не раньше 2024 года. А в ноябре утвердила порядок обретения этого статуса.
1-2 декабря в столице Болгарии Софии состоится Конгресс Европейского союза гимнастики, организуемый чемпионатами Европы. Во время мероприятия будет рассмотрен допуск российских и белорусских спортсменов к турнирам под эгидой организации в нейтральном статусе.
На Конгресс были приглашены гимнастические федерации России и Беларуси. Поэтому Украина будет бойкотировать мероприятие.
Что этому предшествовало
В 2022 году ряд стран, в том числе Украина, бойкотировали Конгресс FIG в Стамбуле из-за допуска на запад России и Беларуси.
Первым ведущим турниром в календаре FIG на 2024 год, в котором смогут поучаствовать россияне и белорусы, станет этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире (15-18 февраля).
Под вопросом остается участие "нейтральных" гимнастов в Олимпийских играх 2024 — соответствующее решение к началу соревнований должен принять Международный олимийский комитет.
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