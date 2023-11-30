Формально. Всемирная федерация бадминтона отстранила сборную России от международных соревнований
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Спорт
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Формально. Всемирная федерация бадминтона отстранила сборную России от международных соревнований

BWF
Бадминтонистка
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Всемирная федерация бадминтона отстранила Национальную федерацию бадминтона России. Но российские спортсмены продолжат соревноваться в статусе "нейтральных".

Российские бадминтонисты – команда без флага

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила полномочия РФ за посягательство на временно оккупированные регионы Украины.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

BWF отстранил Национальную федерацию бадминтона России. Причина – попытка распространить юрисдикцию на территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

В ноябре такое решение принял совет организации. Генеральное собрание организации еще должно подтвердить такой шаг в 2024 году.

Олимпийский комитет РФ ранее принял в свой состав четыре олимпийских псевдоячейки из оккупированных регионов Украины. В ответ МОК отстранил российское отделение за нарушение Олимпийской хартии.

Отстранение России от Всемирной федерации бадминтона носит формальный характер. Тамошние спортсмены продолжат соперничать под эгидой BWF. Российские бадминтонисты вернулись к соревнованиям в августе в статусе нейтральных и даже могут ехать на Олимпийские игры.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Скорее всего, Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато высокой остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

До недавнего времени ориентиром для принятия решения в отношении белорусских и российских атлетов называли сентябрь-октябрь. Однако Бах заявил, что МОК не определял для себя конкретные сроки для вердикта по этому вопросу. Глава олимпийского движения постоянно пытается продвигать тезис о спорте вне политики.

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Однако летом Министерство молодежи и спорта отменило приказ об отзыве спортсменов из таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

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