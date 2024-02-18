Збірна України зі спортивної гімнастики здобула три нагороди на Кубку світу
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Збірна України зі спортивної гімнастики здобула три нагороди на Кубку світу

Національний олімпійський комітет України
Ілля Ковтун

Українці Ілля Ковтун, Олег Верняєв та Назар Чепурний завоювали три медалі Кубку світу зі спортивної гімнастики.

Українська збірна виборола 3 медалі

Українські атлети отримали золоту і дві срібні медалі на Кубку світу у Каїрі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України у Facebook.

Подвійним вийшов для України п'єдестал пошани у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун святкував перемогу, тоді як в активі Олега Верняєва срібло.

Показавши напередодні у кваліфікації перший і другий результати, наші спортсмени підтвердили клас сьогодні у фіналі, розігравши першість між собою.

Чинний віцечемпіон світу в багатоборстві Ілля Ковтун, який нагадаємо наприкінці минулого року переніс операцію, виборов золото з сумою балів 15.600.

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв став срібним призером – 15,230.

Крім цього, сьогодні срібну медаль нашій збірній приніс в опорному стрибку Назар Чепурний.

Подвійний подіум Давидової та Самуляк

Збірна України здобула одразу шість медалей у третій день чемпіонату Європи з важкої атлетики. Нагороди принесли Ганна Давидова і Світлана Самуляк.

Євро-2024 у болгарській Софії стартував у вівторок, 13 лютого. Першу медаль Україні приніс Павло Заліпський, який взяв "срібло" у ривку у вазі до 61 кг. Згодом Каміла Конотоп втретє в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи (до 59 кг).

Медальний доробок збірної України на чемпіонаті Європи вдалось збільшити Ганні Давидовій і Світлані Самуляк. Вони тріумфально виступили у категорії до 64 кг.

Українки розпочали змагання з ривку, у якому Світлана Самуляк виконала спробу на 101 кг та завоювала малу золоту медаль. Натомість Давидова стала другою з результатом у 100 кг.

Натомість у поштовху боротьбу українським атлеткам нав'язала полька Вікторія Волк. Вона подужала 121 кг і здобула мале "золото", випередивши Давидову (120 кг). Самуляк показала третій результат — 118 кг.

За сумою багатоборства чемпіонкою Європи стала Ганна Давидова. Срібна нагорода дісталась Світлані Самуляк, яка мінімально поступилась партнерці по збірній. Загалом Давидова і Самуляк принесли Україні шість медалей, з них дві — великі.

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