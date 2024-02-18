Збірна України зі спортивної гімнастики здобула три нагороди на Кубку світу

Українці Ілля Ковтун, Олег Верняєв та Назар Чепурний завоювали три медалі Кубку світу зі спортивної гімнастики.

Українська збірна виборола 3 медалі

Українські атлети отримали золоту і дві срібні медалі на Кубку світу у Каїрі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України у Facebook.

Подвійним вийшов для України п'єдестал пошани у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун святкував перемогу, тоді як в активі Олега Верняєва срібло.

Показавши напередодні у кваліфікації перший і другий результати, наші спортсмени підтвердили клас сьогодні у фіналі, розігравши першість між собою.

Чинний віцечемпіон світу в багатоборстві Ілля Ковтун, який нагадаємо наприкінці минулого року переніс операцію, виборов золото з сумою балів 15.600.

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв став срібним призером – 15,230.

Крім цього, сьогодні срібну медаль нашій збірній приніс в опорному стрибку Назар Чепурний.

Подвійний подіум Давидової та Самуляк

Збірна України здобула одразу шість медалей у третій день чемпіонату Європи з важкої атлетики. Нагороди принесли Ганна Давидова і Світлана Самуляк.

Євро-2024 у болгарській Софії стартував у вівторок, 13 лютого. Першу медаль Україні приніс Павло Заліпський, який взяв "срібло" у ривку у вазі до 61 кг. Згодом Каміла Конотоп втретє в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи (до 59 кг).

Медальний доробок збірної України на чемпіонаті Європи вдалось збільшити Ганні Давидовій і Світлані Самуляк. Вони тріумфально виступили у категорії до 64 кг.

Українки розпочали змагання з ривку, у якому Світлана Самуляк виконала спробу на 101 кг та завоювала малу золоту медаль. Натомість Давидова стала другою з результатом у 100 кг.

Натомість у поштовху боротьбу українським атлеткам нав'язала полька Вікторія Волк. Вона подужала 121 кг і здобула мале "золото", випередивши Давидову (120 кг). Самуляк показала третій результат — 118 кг.

За сумою багатоборства чемпіонкою Європи стала Ганна Давидова. Срібна нагорода дісталась Світлані Самуляк, яка мінімально поступилась партнерці по збірній. Загалом Давидова і Самуляк принесли Україні шість медалей, з них дві — великі.