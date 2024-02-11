Збірна України з дзюдо здобула 3 медалі на турнірі European Open

Три медалі вибороли представники збірної України з дзюдо на турнірі European Open у Дьорі, у якому брало участь 400 спортсменів з 34 країн світу.

Українські дзюдоїсти отримали три медалі

Збірна України з дзюдо має 3 медалі на European Open.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України у Facebook.

Вперше зійшов на п'єдестал змагань такого рівня Ярослав Давидчук. І відразу отримав "золоту" медаль в ваговій категорії до 90 кг.

У цій же ваговій категорії бронзу виборов Іван Кутенков, перемігши у втішній сутичці співвітчизника Артема Бубиря.

Ще одна медаль бронзового ґатунку в активі Олексія Єршова, що змагався в ваговій категорії до 100 кг.

Богдан Ядов здобув бронзову медаль чемпіонату Європи з дзюдо

Євро-2023 з дзюдо стартував у Монпельє (Франція) у п'ятницю, 3 листопада. До складу збірної України на турнір увійшли 11 спортсменів: шість чоловіків та п'ять жінок.

У перший змагальний день дебютну медаль для України на Євро-2023 здобув Дільшот Халматов. Він вперше став віцечемпіоном Європи у ваговій категорії до 60 кг.

А Богдан Ядов приніс "синьо-жовтим" другу нагороду, здобувши перемогу у сутичці за "бронзу".