Сборная Украины по дзюдо завоевала 3 медали на турнире European Open

Три медали завоевали представители сборной Украины по дзюдо на турнире European Open в Дьёре, в котором участвовало 400 спортсменов из 34 стран мира.
Украинские дзюдоисты получили три медали
У сборной Украины по дзюдо есть 3 медали на European Open.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины в Facebook.
Впервые сошел на пьедестал соревнований такого уровня Ярослав Давидчук. И сразу получил "золотую" медаль в весовой категории до 90 кг.
В этой же весовой категории бронзу завоевал Иван Кутенков, победив в отрадной схватке соотечественника Артема Бубиря.
Еще одна медаль бронзового сорта в активе Алексея Ершова, соревновавшегося в весовой категории до 100 кг.
Богдан Ядов получил бронзовую медаль чемпионата Европы по дзюдо
Евро-2023 по дзюдо стартовал в Монпелье (Франция) в пятницу, 3 ноября. В состав сборной Украины на турнир вошли 11 спортсменов: шесть мужчин и пять женщин.
В первый соревновательный день дебютную медаль для Украины на Евро-2023 получил Дильшот Халматов. Он впервые стал вицечемпионом Европы в весовой категории до 60 кг.
А Богдан Ядов принес "сине-желтым" вторую награду, одержав победу в схватке за "бронзу".
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