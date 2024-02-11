Сборная Украины по дзюдо завоевала 3 медали на турнире European Open

Три медали завоевали представители сборной Украины по дзюдо на турнире European Open в Дьёре, в котором участвовало 400 спортсменов из 34 стран мира.

Украинские дзюдоисты получили три медали

У сборной Украины по дзюдо есть 3 медали на European Open.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины в Facebook.

Впервые сошел на пьедестал соревнований такого уровня Ярослав Давидчук. И сразу получил "золотую" медаль в весовой категории до 90 кг.

В этой же весовой категории бронзу завоевал Иван Кутенков, победив в отрадной схватке соотечественника Артема Бубиря.

Еще одна медаль бронзового сорта в активе Алексея Ершова, соревновавшегося в весовой категории до 100 кг.

Богдан Ядов получил бронзовую медаль чемпионата Европы по дзюдо

Евро-2023 по дзюдо стартовал в Монпелье (Франция) в пятницу, 3 ноября. В состав сборной Украины на турнир вошли 11 спортсменов: шесть мужчин и пять женщин.

В первый соревновательный день дебютную медаль для Украины на Евро-2023 получил Дильшот Халматов. Он впервые стал вицечемпионом Европы в весовой категории до 60 кг.

А Богдан Ядов принес "сине-желтым" вторую награду, одержав победу в схватке за "бронзу".