Украинец Ядов получил бронзовую медаль чемпионата Европы по дзюдо

Сборная Украины по дзюдо завоевала вторую награду на чемпионате Европы 2023 года.

Богдан Ядов получил бронзовую медаль чемпионата Европы по дзюдо

Евро-2023 по дзюдо стартовал в Монпелье (Франция) в пятницу, 3 ноября. В состав сборной Украины на турнир вошли 11 спортсменов: шесть мужчин и пять женщин.

В первый соревновательный день дебютную медаль для Украины на Евро-2023 получил Дильшот Халматов. Он впервые стал вицечемпионом Европы в весовой категории до 60 кг.

А Богдан Ядов принес "сине-желтым" вторую награду, одержав победу в схватке за "бронзу".

В медальной схватке Ядов одержал победу над Яшаром Наджафовым из Азербайджана и стал бронзовым призером Евро-2023. Это его вторая медаль на уровне чемпионатов Европы.

К слову, Богдан Ядов 26-летний украинский дзюдоист из Киева. Чемпион Европы 2022 года и бронзовый призер 2023 года в весовой категории до 66 кг.

Также с 2019 года - обладатель пяти медалей серии Грендслем, в том числе дебютного "золота" в Париже в 2023-м. На юниорском уровне – вицечемпион Европы 2015 года.

Что известно о Евро-2023

Чемпионка Евро-2017 и лидер сборной Украины Дарья Билодид пропускает соревнования в Монпелье из-за травмы.

Всего на французском турнире разыграют 14 комплектов наград в мужских и женских индивидуальных состязаниях.

На прошлом Евро "золото" Ядова стало единственной наградой Украины, занявшей девятое место в итоговом медальном зачете.