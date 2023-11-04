Українець Ядов здобув бронзову медаль чемпіонату Європи з дзюдо

Збірна України з дзюдо здобула другу нагороду на чемпіонаті Європи 2023 року.

Богдан Ядов здобув бронзову медаль чемпіонату Європи з дзюдо

Євро-2023 з дзюдо стартував у Монпельє (Франція) у п'ятницю, 3 листопада. До складу збірної України на турнір увійшли 11 спортсменів: шість чоловіків та п'ять жінок.

У перший змагальний день дебютну медаль для України на Євро-2023 здобув Дільшот Халматов. Він вперше став віцечемпіоном Європи у ваговій категорії до 60 кг.

А Богдан Ядов приніс "синьо-жовтим" другу нагороду, здобувши перемогу у сутичці за "бронзу".

У медальній сутичці Ядов здобув перемогу над Яшаром Наджафовим з Азербайджану та став бронзовим призером Євро-2023. Це його друга медаль на рівні чемпіонатів Європи.

До слова, Богдан Ядов 26-річний український дзюдоїст з Києва. Чемпіон Європи 2022 року та бронзовий призер 2023-го у ваговій категорії до 66 кг.

Також з 2019 року — володар п'яти медалей серії Грендслем, зокрема дебютного "золота" в Парижі 2023-го. На юніорському рівні — віцечемпіон Європи 2015 року.

Що відомо про Євро-2023

Чемпіонка Євро-2017 та лідерка збірної України Дар'я Білодід пропускає змагання в Монпельє через травму.

Всього на французькому турнірі розіграють 14 комплектів нагород у чоловічих та жіночих індивідуальних змаганнях.

На минулому Євро "золото" Ядова стало єдиною нагородою України, що посіла дев'яте місце в підсумковому медальному заліку.