Українець Ядов здобув бронзову медаль чемпіонату Європи з дзюдо

Збірна України з дзюдо здобула другу нагороду на чемпіонаті Європи 2023 року.
Богдан Ядов здобув бронзову медаль чемпіонату Європи з дзюдо
Євро-2023 з дзюдо стартував у Монпельє (Франція) у п'ятницю, 3 листопада. До складу збірної України на турнір увійшли 11 спортсменів: шість чоловіків та п'ять жінок.
У перший змагальний день дебютну медаль для України на Євро-2023 здобув Дільшот Халматов. Він вперше став віцечемпіоном Європи у ваговій категорії до 60 кг.
А Богдан Ядов приніс "синьо-жовтим" другу нагороду, здобувши перемогу у сутичці за "бронзу".
У медальній сутичці Ядов здобув перемогу над Яшаром Наджафовим з Азербайджану та став бронзовим призером Євро-2023. Це його друга медаль на рівні чемпіонатів Європи.
До слова, Богдан Ядов 26-річний український дзюдоїст з Києва. Чемпіон Європи 2022 року та бронзовий призер 2023-го у ваговій категорії до 66 кг.
Також з 2019 року — володар п'яти медалей серії Грендслем, зокрема дебютного "золота" в Парижі 2023-го. На юніорському рівні — віцечемпіон Європи 2015 року.
Що відомо про Євро-2023
Чемпіонка Євро-2017 та лідерка збірної України Дар'я Білодід пропускає змагання в Монпельє через травму.
Всього на французькому турнірі розіграють 14 комплектів нагород у чоловічих та жіночих індивідуальних змаганнях.
На минулому Євро "золото" Ядова стало єдиною нагородою України, що посіла дев'яте місце в підсумковому медальному заліку.
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