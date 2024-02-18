Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала три награды на Кубке мира

Украинцы Илья Ковтун, Олег Верняев и Назар Чепурной завоевали три медали Кубка мира по спортивной гимнастике.
Украинская сборная завоевала 3 медали
Украинские атлеты получили золотую и две серебряные медали на Кубке мира в Каире.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины в Facebook.
Двойным получился для Украины пьедестал почета в упражнениях на параллельных брусьях. Илья Ковтун праздновал победу, в то время как в активе Олега Верняева “серебро”.
Показав накануне в квалификации первый и второй результат, наши спортсмены подтвердили класс сегодня в финале, разыграв первенство между собой.
Действующий вице-чемпион мира в многоборье Илья Ковтун, который в конце прошлого года перенес операцию, завоевал золото с суммой баллов 15.600.
Олимпийский чемпион Олег Верняев стал серебряным призером – 15,230.
Кроме этого, сегодня серебряную медаль нашей сборной принес в опорном прыжке Назар Чепурной .
Двойной подиум Давыдовой и Самуляк
Сборная Украины завоевала сразу шесть медалей в третий день чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Награды принесли Анна Давыдова и Светлана Самуляк.
Евро-2024 в болгарской Софии стартовал во вторник, 13 февраля. Первую медаль Украины принес Павел Залипский , взявший "серебро" в рывке в весе до 61 кг. Впоследствии Камила Конотоп третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы (до 59 кг).
Медальное наследие сборной Украины на чемпионате Европы удалось увеличить Анне Давыдовой и Светлане Самуляк . Они триумфально выступили в категории до 64 кг.
Украинки начали соревнование по рывку, в котором Светлана Самуляк попыталась на 101 кг и завоевала малую золотую медаль. Зато Давыдова стала второй с результатом в 100 кг.
В толчке борьбу украинским атлеткам навязала полька Виктория Волк. Она осилила 121 кг и получила малое "золото", опередив Давыдову (120 кг). Самуляк показала третий результат – 118 кг.
По сумме многоборья чемпионкой Европы стала Анна Давыдова. Серебряная награда досталась Светлане Самуляк, которая минимально уступила партнерше по сборной. Всего Давыдова и Самуляк принесли Украине шесть медалей, из них две большие.
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