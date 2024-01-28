Украина завоевала 3 медали на этапе Премьер-лиги по карате

Украинские борцы стали обладателями трех наград на этапе Премьер-лиги по карате, проходившей в Париже. Медали завоевали Валерий Чеботарь, Анита Серегина и Ризван Талибов.
У сборной Украины три медали по карате на турнире в Париже
Трижды украинцы поднимались на пьедестал почета на этапе Премьер-лиги по карате во Франции.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины в Facebook.
Третью в карьере медаль высшего сорта на турнирах этой серии завоевал во французской столице Валерий Чеботарь.
Вице-чемпионкой турнира в весовой категории до 61 кг, одержав таким образом 15-ю в карьере медаль Премьер-лиги, стала Анита Серегина.
А бронзу в весе свыше 84 кг завоевал Ризван Талибов.
Украинские борцы завоевали 7 медалей в Загребе
В Хорватии прошел рейтинговый турнир по борьбе – Гран-при Загреба. В рамках соревнований, состоявшихся 10-14 января, выступила и Украина.
В состав сборной Украины на турнир, в частности, вошел борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, серебряный призер Олимпиады в Токио, а в свободной борьбе – Андрей Джелеп, серебряный призер Евро-2021. В женской борьбе "сине-желтых" представляла чемпионка Европы 2021 Алла Белинская.
Итогом Гран-при Загреба для украинских борцов стали семь медалей. Лучший результат показали Парвиз Насибов, а также Алина Филиппович (до 59 кг), Ирина Заблоцкая (до 72 кг) и выигравшие "золото" Алла Белинская (до 65 кг).
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