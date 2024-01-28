Украина завоевала 3 медали на этапе Премьер-лиги по карате
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина завоевала 3 медали на этапе Премьер-лиги по карате

Карате
Читати українською
Источник:  Национальный олимпийский комитет

Украинские борцы стали обладателями трех наград на этапе Премьер-лиги по карате, проходившей в Париже. Медали завоевали Валерий Чеботарь, Анита Серегина и Ризван Талибов.

У сборной Украины три медали по карате на турнире в Париже

Трижды украинцы поднимались на пьедестал почета на этапе Премьер-лиги по карате во Франции.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины в Facebook.

Золото, серебро и бронза – это итог выступления представителей сборной Украины на этапе Премьер-лиги, – сообщил НОК.

Третью в карьере медаль высшего сорта на турнирах этой серии завоевал во французской столице Валерий Чеботарь.

Отметим, что на пути к золоту в весовой категории до 84 кг 30-летний каратист из Черновцов одолел двукратного чемпиона мира египтянина Юссефа Бадави (3:0), а в финале одержал верх над Константиносом Мастрогианнисом из Греции (0:0), - отметили в комитете.

Вице-чемпионкой турнира в весовой категории до 61 кг, одержав таким образом 15-ю в карьере медаль Премьер-лиги, стала Анита Серегина.

А бронзу в весе свыше 84 кг завоевал Ризван Талибов.

Украинские борцы завоевали 7 медалей в Загребе

В Хорватии прошел рейтинговый турнир по борьбе – Гран-при Загреба. В рамках соревнований, состоявшихся 10-14 января, выступила и Украина.

В состав сборной Украины на турнир, в частности, вошел борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, серебряный призер Олимпиады в Токио, а в свободной борьбе – Андрей Джелеп, серебряный призер Евро-2021. В женской борьбе "сине-желтых" представляла чемпионка Европы 2021 Алла Белинская.

Итогом Гран-при Загреба для украинских борцов стали семь медалей. Лучший результат показали Парвиз Насибов, а также Алина Филиппович (до 59 кг), Ирина Заблоцкая (до 72 кг) и выигравшие "золото" Алла Белинская (до 65 кг).

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
11 медалей. Сборная Украины победила на ЧМ-2023 по пауэрлифтингу
НФПУ IPF
Сборная Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Юниорская сборная Украины по биатлону победила в этапе Кубка IBU
Биатлонист
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины по лыжным гонкам завоевала 4 награды на международном турнире Slavic Cup
Национальный олимпийский комитет Украины
Сборная Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.