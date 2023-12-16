Сборная Украины по лыжным гонкам завоевала 4 награды на международном турнире Slavic Cup
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Сборная Украины по лыжным гонкам завоевала 4 награды на международном турнире Slavic Cup

Национальный олимпийский комитет Украины
Сборная Украины
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Два золота, серебро и бронзу добыли в борьбе представители сборной Украины по лыжным гонкам в первый день соревнований на международном турнире Slavic Cup.

Удачное выступление сборной Украины на Slavic Cup

Представители сборной Украины по лыжным гонкам в первый день соревнований на международном турнире "Slavic Cup" завоевали сразу четыре награды.

Об этом сообщает Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

Два золота, серебро и бронзу добыли в борьбе представители сборной Украины по лыжным гонкам в первый день соревнований на международном турнире "Slavic Cup", – заявили в НОК.

По словам комитета, награды разыгрывались в спринте вольным стилем на 1,4 км.

Дмитрий Драгун стал победителем среди мужчин, опередив в борьбе за первое место товарища по команде Андрея Доценко.

Виктория Олех заняла первое место среди женщин, где третьей финишировала и стала бронзовым призером еще одна украинка Анастасия Иванченко.

Поздравляем с медальным стартом и желаем успешного продолжения соревнований в Словакии, – отметили в НОК.

Дмитрий Котовский стал бронзовым призером КС по лыжной акробатике

В Финляндии на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике украинец Дмитрий Котовский стал бронзовым призером в личных состязаниях мужчин.

Об этом сообщает Facebook Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

22-летний фристайлист из Ровно уверенно преодолел квалификацию и первый раунд финала с тройным сальто с четырьмя винтами, а в решающем раунде исполнил свой фирменный "ураган" (фул-трипл фул-фул), который оказался самым сложным скачком среди шестерки суперфиналист.

Получив за него 117.00 балла, наш спортсмен занял третье место, уступив лишь олимпийскому чемпиону Пекина-2022 китайцу Ци Гуанпу (119.91) и швейцарцу Пирмину Вернеру (119.00).

Отметим, что это пятая личная награда в карьере Дмитрия Котовского на этапах Кубка мира, сообщили в МОК.

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Дмитрий Котовский

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