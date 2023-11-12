Украинские фигуристы завоевали две золотые медали на турнире Pavel Roman Memorial

Дуэт Марии Пинчук и Никиты Погорелова во взрослой программе, дуэт Ирины Подгайной и Артема Коваля среди юниоров завоевали золотые медали международного турнира Pavel Roman Memorial.

Двойное "золото" украинских фигуристов

Украинские фигуристы добыли в борьбе двойное "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины в Facebook.

Подопечные Галины Чуриловой, Александры Назаровой и Максима Никитина Мария Пинчук и Никита Погорелов показали первый результат и в ритм-танце, и в произвольной программе, набрав в сумме 162.64 и на 11,6 балла опередив ближайших соперников венгров Люси Генкок и Илиая.

Это уже вторая "взрослая" медаль нашего юниорского дуэта в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова, в этом сезоне ранее они стали бронзовыми призерами "Мемориала Дениса Тена" в Казахстане.

Ирина Подгайная и Артем Коваль стали первыми в категории юниоров, опередив по итогам двух выступлений на 0,66 балла серебряных призеров Ноэми Марию Тали и Ноа Лафорнара из Италии.

Украина завоевала юниорское "золото" по фигурному катанию

Соревнования в танцах на льду завершились победой украинского дуэта Ирина Пидгайна и Артем Коваль.

Об этом сообщает Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Подопечные Галины Чуриловой и Елены Онищенко добыли в борьбе золото с тремя личными рекордами:

в ритмическом танце,

произвольном танце,

а также по сумме двух дней – 149,42,

Украина опередила 3,14 балла серебряных призеров американцев Яли Педерсен и Джеффри Чена.