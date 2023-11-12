Украинские фигуристы завоевали две золотые медали на турнире Pavel Roman Memorial
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинские фигуристы завоевали две золотые медали на турнире Pavel Roman Memorial

Украинские фигуристы
Читати українською
Источник:  Национальный олимпийский комитет

Дуэт Марии Пинчук и Никиты Погорелова во взрослой программе, дуэт Ирины Подгайной и Артема Коваля среди юниоров завоевали золотые медали международного турнира Pavel Roman Memorial.

Двойное "золото" украинских фигуристов

Украинские фигуристы добыли в борьбе двойное "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины в Facebook.

Подопечные Галины Чуриловой, Александры Назаровой и Максима Никитина Мария Пинчук и Никита Погорелов показали первый результат и в ритм-танце, и в произвольной программе, набрав в сумме 162.64 и на 11,6 балла опередив ближайших соперников венгров Люси Генкок и Илиая.

Это уже вторая "взрослая" медаль нашего юниорского дуэта в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова, в этом сезоне ранее они стали бронзовыми призерами "Мемориала Дениса Тена" в Казахстане.

Ирина Подгайная и Артем Коваль стали первыми в категории юниоров, опередив по итогам двух выступлений на 0,66 балла серебряных призеров Ноэми Марию Тали и Ноа Лафорнара из Италии.

Украина завоевала юниорское "золото" по фигурному катанию

Соревнования в танцах на льду завершились победой украинского дуэта Ирина Пидгайна и Артем Коваль.

Об этом сообщает Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Подопечные Галины Чуриловой и Елены Онищенко добыли в борьбе золото с тремя личными рекордами:

  • в ритмическом танце,

  • произвольном танце,

  • а также по сумме двух дней – 149,42,

Украина опередила 3,14 балла серебряных призеров американцев Яли Педерсен и Джеффри Чена.

Отметим, что для Ирины Подгайной, которой завтра исполняется 15, и 19-летнего Артема Коваля, это первая медаль в юниорской серии Гран-при, – сообщили в комитете.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые за 12 лет. Украинские фигуристы завоевали "золото" юниорского Гран-при
Впервые за 12 лет. Украинские фигуристы завоевали "золото" юниорского Гран-при
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская сборная по спортивной гимнастике прошла к участию в Олимпиаде-2024
Украинская сборная по спортивной гимнастике прошла к участию в Олимпиаде-2024
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Три украинских спортсменки стали лицами Vogue
Vogue

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.