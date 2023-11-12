Украинские фигуристы завоевали две золотые медали на турнире Pavel Roman Memorial

Дуэт Марии Пинчук и Никиты Погорелова во взрослой программе, дуэт Ирины Подгайной и Артема Коваля среди юниоров завоевали золотые медали международного турнира Pavel Roman Memorial.
Двойное "золото" украинских фигуристов
Украинские фигуристы добыли в борьбе двойное "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины в Facebook.
Подопечные Галины Чуриловой, Александры Назаровой и Максима Никитина Мария Пинчук и Никита Погорелов показали первый результат и в ритм-танце, и в произвольной программе, набрав в сумме 162.64 и на 11,6 балла опередив ближайших соперников венгров Люси Генкок и Илиая.
Это уже вторая "взрослая" медаль нашего юниорского дуэта в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова, в этом сезоне ранее они стали бронзовыми призерами "Мемориала Дениса Тена" в Казахстане.
Ирина Подгайная и Артем Коваль стали первыми в категории юниоров, опередив по итогам двух выступлений на 0,66 балла серебряных призеров Ноэми Марию Тали и Ноа Лафорнара из Италии.
Украина завоевала юниорское "золото" по фигурному катанию
Соревнования в танцах на льду завершились победой украинского дуэта Ирина Пидгайна и Артем Коваль.
Об этом сообщает Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
Подопечные Галины Чуриловой и Елены Онищенко добыли в борьбе золото с тремя личными рекордами:
в ритмическом танце,
произвольном танце,
а также по сумме двух дней – 149,42,
Украина опередила 3,14 балла серебряных призеров американцев Яли Педерсен и Джеффри Чена.
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