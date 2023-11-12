Українські фігуристи здобули дві золоті медалі на турнірі Pavel Roman Memorial

Дует Марії Пінчук та Микити Погорєлова у дорослій програмі, дует Ірини Підгайної та Артема Коваля серед юніорів завоювали золоті медалі міжнародного турніру Pavel Roman Memorial.

Подвійне “золото” українських фігуристів

Українські фігуристи вибороли подвійне "золото" у танцях на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України у Facebook.

Підопічні Галини Чурілової, Олександри Назарової та Максима Нікітіна Марія Пінчук та Микита Погорєлов показали перший результат і у ритм-танці, і у довільній програмі, набравши у сумі 162.64 і на 11,6 бала випередивши найближчих суперників угорців Люсі Генкок та Іліаяса Фураті.

Це вже друга "доросла" медаль нашого юніорського дуету у складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова, у цьому сезоні, раніше вони стали бронзовими призерами "Меморіалу Дениса Тена" у Казахстані.

Ірина Підгайна та Артем Коваль стали першими у категорії юніорів, випередивши за підсумками двох виступів на 0,66 бала срібних призерів Ноемі Марію Талі та Ноа Лафорнара з Італії.

Україна виборола юніорське "золото" з фігурного катання

Змагання у танцях на льоду завершилися перемогою українського дуету Ірина Підгайна та Артем Коваль.

Про це повідомляє Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України

Підопічні Галини Чурілової та Олени Онищенко вибороли золото з трьома особистими рекордами:

у ритмічному танці,

довільному танці,

а також за сумою двох днів - 149,42,

Україна випередила на 3,14 бала срібних призерів американців Ялі Педерсен та Джеффрі Чена.