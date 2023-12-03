Украинец Котовский получил бронзовую медаль на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

22-летний фристайлист из Ровно Дмитрий Котовский уверенно преодолел квалификацию и первый раунд финала с тройным сальто с четырьмя винтами, а в решающем раунде выполнил свой фирменный "ураган". Получив за него 117.00, наш спортсмен занял третье место на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике.

Дмитрий Котовский стал бронзовым призером КМ по лыжной акробатике

В Финляндии на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике украинец Дмитрий Котовский стал бронзовым призером в личных состязаниях мужчин.

Об этом сообщает Facebook Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

22-летний фристайлист из Ровно уверенно преодолел квалификацию и первый раунд финала с тройным сальто с четырьмя винтами, а в решающем раунде исполнил свой фирменный "ураган" (фул-трипл фул-фул), который оказался самым сложным скачком среди шестерки суперфиналист.

Получив за него 117.00 балла, наш спортсмен занял третье место, уступив лишь олимпийскому чемпиону Пекина-2022 китайцу Ци Гуанпу (119.91) и швейцарцу Пирмину Вернеру (119.00).

Отметим, что это пятая личная награда в карьере Дмитрия Котовского на этапах Кубка мира, – сообщили в МОК. Поделиться

Двойное "золото" украинских фигуристов

Украинские фигуристы добыли в борьбе двойное "золото" в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию Pavel Roman Memorial в чешском городе Оломоуц.

Подопечные Галины Чуриловой, Александры Назаровой и Максима Никитина Мария Пинчук и Никита Погорелов показали первый результат и в ритм-танце, и в произвольной программе, набрав в сумме 162.64 и на 11,6 балла опередив ближайших соперников венгров Люси Генкок и Илиая.

Это уже вторая "взрослая" медаль нашего юниорского дуэта в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова, в этом сезоне ранее они стали бронзовыми призерами "Мемориала Дениса Тена" в Казахстане.

Ирина Пидгайна и Артем Коваль стали первыми в категории юниоров, опередив по итогам двух выступлений на 0,66 балла серебряных призеров Ноэми Марию Тали и Ноа Лафорнара из Италии.