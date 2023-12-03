Українець Котовський здобув бронзову медаль на етапі Кубка світу з лижної акробатики

22-річний фристайліст з Рівного Дмитро Котовський впевнено подолав кваліфікацію та перший раунд фіналу з потрійним сальто з чотирма гвинтами, а у вирішальному раунді виконав свій фірмовий "ураган". Отримавши за нього 117.00 бала, наш спортсмен посів третє місце на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики.

Дмитро Котовський став бронзовим призером КС з лижної акробатики

У Фінляндії на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики українець Дмитро Котовський став бронзовим призером в особистих змаганнях чоловіків.

Про це повідомляє у Facebook Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

22-річний фристайліст з Рівного впевнено подолав кваліфікацію та перший раунд фіналу з потрійним сальто з чотирма гвинтами, а у вирішальному раунді виконав свій фірмовий "ураган" (фул-тріпл фул–фул), який виявився найскладнішим стрибком серед шістки суперфіналістів.

Отримавши за нього 117.00 бала, наш спортсмен посів третє місце, поступившись лише олімпійському чемпіону Пекіна-2022 китайцю Ци Гуанпу (119.91) та швейцарцю Пірміну Вернеру (119.00).

Відзначимо, що це п'ята особиста нагорода у кар'єрі Дмитра Котовського на етапах Кубка світу, – повідомили в МОК. Поширити

Подвійне “золото” українських фігуристів

Українські фігуристи вибороли подвійне "золото" у танцях на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

Підопічні Галини Чурілової, Олександри Назарової та Максима Нікітіна Марія Пінчук та Микита Погорєлов показали перший результат і у ритм-танці, і у довільній програмі, набравши у сумі 162.64 і на 11,6 бала випередивши найближчих суперників угорців Люсі Генкок та Іліаяса Фураті.

Це вже друга "доросла" медаль нашого юніорського дуету у складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова, у цьому сезоні, раніше вони стали бронзовими призерами "Меморіалу Дениса Тена" у Казахстані.

Ірина Підгайна та Артем Коваль стали першими у категорії юніорів, випередивши за підсумками двох виступів на 0,66 бала срібних призерів Ноемі Марію Талі та Ноа Лафорнара з Італії.