Українець Котовський здобув бронзову медаль на етапі Кубка світу з лижної акробатики
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українець Котовський здобув бронзову медаль на етапі Кубка світу з лижної акробатики

Національний олімпійський комітет України
Дмитро Котовський

22-річний фристайліст з Рівного Дмитро Котовський впевнено подолав кваліфікацію та перший раунд фіналу з потрійним сальто з чотирма гвинтами, а у вирішальному раунді виконав свій фірмовий "ураган". Отримавши за нього 117.00 бала, наш спортсмен посів третє місце на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики.

Дмитро Котовський став бронзовим призером КС з лижної акробатики

У Фінляндії на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики українець Дмитро Котовський став бронзовим призером в особистих змаганнях чоловіків.

Про це повідомляє у Facebook Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

22-річний фристайліст з Рівного впевнено подолав кваліфікацію та перший раунд фіналу з потрійним сальто з чотирма гвинтами, а у вирішальному раунді виконав свій фірмовий "ураган" (фул-тріпл фул–фул), який виявився найскладнішим стрибком серед шістки суперфіналістів.

Отримавши за нього 117.00 бала, наш спортсмен посів третє місце, поступившись лише олімпійському чемпіону Пекіна-2022 китайцю Ци Гуанпу (119.91) та швейцарцю Пірміну Вернеру (119.00).

Відзначимо, що це п'ята особиста нагорода у кар'єрі Дмитра Котовського на етапах Кубка світу, – повідомили в МОК.

Подвійне “золото” українських фігуристів

Українські фігуристи вибороли подвійне "золото" у танцях на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

Підопічні Галини Чурілової, Олександри Назарової та Максима Нікітіна Марія Пінчук та Микита Погорєлов показали перший результат і у ритм-танці, і у довільній програмі, набравши у сумі 162.64 і на 11,6 бала випередивши найближчих суперників угорців Люсі Генкок та Іліаяса Фураті.

Це вже друга "доросла" медаль нашого юніорського дуету у складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова, у цьому сезоні, раніше вони стали бронзовими призерами "Меморіалу Дениса Тена" у Казахстані.

Ірина Підгайна та Артем Коваль стали першими у категорії юніорів, випередивши за підсумками двох виступів на 0,66 бала срібних призерів Ноемі Марію Талі та Ноа Лафорнара з Італії.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада-2022: фрістайліст Абраменко завоював першу медаль для України
Олімпіада-2022: фрістайліст Абраменко завоював першу медаль для України
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше за 12 років. Українські фігуристи здобули "золото" юніорського Гран-прі
Вперше за 12 років. Українські фігуристи здобули "золото" юніорського Гран-прі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українські фігуристи здобули дві золоті медалі на турнірі Pavel Roman Memorial
Українські фігуристи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм