Збірна України з лижних гонок здобула 4 нагороди на міжнародному турнірі Slavic Cup

Два золота, срібло і бронзу вибороли представники збірної України з лижних перегонів у перший день змагань на міжнародному турнірі Slavic Cup.

Вдалий виступ збірної України на Slavic Cup

Представники збірної України з лижних перегонів у перший день змагань на міжнародному турнірі "Slavic Cup" виборола відразу чотири нагороди.

Про це повідомляє Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

Два золота, срібло і бронзу вибороли представники збірної України з лижних перегонів у перший день змагань на міжнародному турнірі "Slavic Cup, – заявили в НОК. Поширити

За словами комітету, нагороди розігрувалися у спринті вільним стилем на 1,4 км.

Дмитро Драгун став переможцем серед чоловіків, випередивши у боротьбі за перше місце товариша по команді Андрія Доценка.

Вікторія Олех посіла перше місце серед жінок, де третьою фінішувала і відтак стала бронзовою призеркою ще одна українка Анастасія Іванченко.

Вітаємо з медальним стартом і бажаємо успішного продовження змагань у Словаччині, – наголосили в НОК. Поширити

Дмитро Котовський став бронзовим призером КС з лижної акробатики

У Фінляндії на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики українець Дмитро Котовський став бронзовим призером в особистих змаганнях чоловіків.

Про це повідомляє у Facebook Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

22-річний фристайліст з Рівного впевнено подолав кваліфікацію та перший раунд фіналу з потрійним сальто з чотирма гвинтами, а у вирішальному раунді виконав свій фірмовий "ураган" (фул-тріпл фул–фул), який виявився найскладнішим стрибком серед шістки суперфіналістів.

Отримавши за нього 117.00 бала, наш спортсмен посів третє місце, поступившись лише олімпійському чемпіону Пекіна-2022 китайцю Ци Гуанпу (119.91) та швейцарцю Пірміну Вернеру (119.00).