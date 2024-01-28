Україна здобула 3 медалі на етапі Прем’єр-ліги з карате

Українські борці вибороли три нагороди на етапі Прем’єр-ліги з карате, що проходила у Парижі. Медалі завоювали Валерій Чоботар, Аніта Серьогіна та Ризван Талібов.

Збірна України має три медалі з карате на турнірі у Парижі

Тричі українці піднімалися на пєдестал пошани на етапі Прем’єр-ліги з карате у Франції.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітету України та національної олімпійської збірної України у Facebook.

Золото, срібло та бронза – такий підсумок виступу представників збірної України на етапі Прем’єр-ліги, – повідомив НОК. Поширити

Третю в кар’єрі медаль найвищого ґатунку на турнірах цієї серії виборов у французькій столиці Валерій Чоботар.

Відзначимо, що на шляху до золота у ваговій категорії до 84 кг 30-річний каратист з Чернівців здолав дворазового чемпіона світу єгиптянина Юссефа Бадаві (3:0), а у фіналі взяв гору над Константіносом Мастрогіаннісом з Греції (0:0), – зауважили в комітеті. Поширити

Віцечемпіонкою турніру у ваговій категорії до 61 кг, здобувши таким чином 15-ту в кар’єрі медаль Прем’єр-ліги, стала Аніта Серьогіна.

А бронзу у вазі понад 84 кг виборов Ризван Талібов.

Українські борці здобули 7 медалей у Загребі

У Хорватії відбувся рейтинговий турнір з боротьби – Гран-прі Загреба. У межах змагань, які відбулися 10-14 січня, виступила й Україна.

До складу збірної України на турнір, зокрема, увійшов борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, срібний призер Олімпіади в Токіо, а у вільній боротьбі – Андрій Джелеп, срібний призер Євро-2021. У жіночій боротьбі "синьо-жовтих" представляла чемпіонка Європи 2021 року Алла Белінська.

Підсумком Гран-прі Загреба для українських борців стали сім медалей. Найкращий результат показали Парвіз Насібов, а також Аліна Філіпович (до 59 кг), Ірина Заблоцька (до 72 кг) та Алла Белінська (до 65 кг), які виграли "золото".