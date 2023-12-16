Юніорська збірна України з біатлону перемогла в етапі Кубку IBU

Чоловічу частину гонки на етапі Кубку IBU Україна завершила на першому місці – перевага в 20 секунд над Німеччиною і 38 секунд над Італією, які йшли на другому-третьому місці.

Українські біатлоністи перемогли у змішаній естафеті Кубку IBU

Збірна України з біатлону стала переможцем змішаної естафети на етапі Юніорського Кубку IBU в Ріднау. Українці утримували лідерство упродовж усієї гонки, після того як змогли піднятися на перше місце ближче до фінішу першого етапу.

Україна у цій гонці змагалася у складі Степана Кінаша, Владислава Чихаря, Олександри Меркушиної та Олени Городної.

Кінаш на першому етапі використав два додаткові патрони, був другим найкращим за швидкістю на дистанції, що дозволило йому передати естафету першим. На другому етапі був Чихарь – у нього жодного додаткового патрону, найкращий чистий час серед усіх спортсменів.

Чоловічу частину гонки, відтак, Україна завершила на першому місці – перевага в 20 секунд над Німеччиною і 38 секунд над Італією, які йшли на другому-третьому місці.

На третьому етапі бігла Олександра Меркушина – у неї другий найкращий час серед спортсменок, один додатковий патрон. На передачі естафети Меркушина створила гандикап у 31 секунду над Німеччиною, а Італія, яка продовжувала йти третьою, програвала уже більше хвилини.

Фінішеркою збірної була Олена Городна. На стрільбі лежачи вона використала одразу три додаткові патрони, але змогла уникнути кола штрафу. Після цього на стійці Олена відстрілялася без помилок, що дозволило їй втримати перевагу над Німеччиною. На фініші Україна виграла з гандикапом у 14 секунд над Німеччиною.

Україна здобула три медалі на старті літнього ЧС з біатлону

Наша збірна вдало почала виступи на змаганнях у Словаччині. Українським хлопцям та дівчатам вдалось здобути два срібла та бронзу у суперспринтах.

У словацькому місті Брезно-Осрбліє 25 серпня розпочався літній чемпіонат світу з біатлону. Збірна України вирушила на змагання у складі більш ніж 20-ти спортсменів.

В перший день змагань відбулись суперспринти серед юніорів у чоловічому та юніорському розрядах. Обидва етапи принесли нашій команді медалі.