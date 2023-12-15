Юниорская сборная Украины по биатлону победила в этапе Кубка IBU

Мужскую часть гонки на этапе Кубка IBU Украина завершила на первом месте – преимущество в 20 секунд над Германией и 38 секунд над Италией, которые шли на втором-третьем месте.

Украинские биатлонисты победили в смешанной эстафете Кубка IBU

Сборная Украины по биатлону стала победителем смешанной эстафеты на этапе Юниорского Кубка IBU в Риднау. Украинцы удерживали лидерство на протяжении всей гонки, после того как смогли подняться на первое место поближе к финишу первого этапа.

Украина в этой гонке соревновалась в составе Степана Кинаша, Владислава Чихаря, Александры Меркушиной и Елены Городной.

Кинаш на первом этапе использовал два дополнительных патрона, был вторым лучшим по скорости на дистанции, что позволило ему передать эстафету первым. На втором этапе был Чихар – у него ни одного дополнительного патрона, лучшее чистое время среди всех спортсменов.

Мужскую часть гонки, поэтому Украина завершила на первом месте – преимущество в 20 секунд над Германией и 38 секунд над Италией, которые шли на втором-третьем месте.

На третьем этапе бежала Александра Меркушина – у нее второе лучшее время среди спортсменок, один дополнительный патрон. На передаче эстафеты Меркушина создала гандикап в 31 секунду над Германией, а продолжавшая идти третья Италия проигрывала уже больше минуты.

Финишеркой сборной была Елена Городная. На стрельбе лежа она использовала сразу три дополнительных патрона, но смогла избежать круга штрафа. После этого на стойке Елена отстрелялась без ошибок, что позволило ей удержать преимущество Германии. На финише Украина выиграла с гандикапом в 14 секунд над Германией.

Украина завоевала три медали на старте летнего ЧМ по биатлону

Наша сборная удачно начала выступления на соревнованиях в Словакии. Украинским ребятам удалось завоевать два серебра и бронзу в суперспринтах.

В словацком городе Брезно-Осрблие 25 августа начался летний чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины отправилась на соревнования в составе более 20-ти спортсменов.

В первый день соревнований прошли суперспринты среди юниоров в мужском и юниорском разрядах. Оба этапа принесли нашей команде медали.