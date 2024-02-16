Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала три медали на чемпионате Европы-2024

Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала три медали

Женская сборная Украины по вольной борьбе выиграла три медали Евро-2024, которое проходит в румынском Бухаресте. Обладательницами серебряных наград стали Алина Филиппович, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч (Шустова).

Филиппович поднялась на пьедестал в весовой категории до 59 кг. В схватке за "золото" она уступила трехкратному бронзовому призеру континентальных первенств Алене Колесник из Азербайджана — 3:4.

Для Алины это было дебютное выступление на чемпионате Европы и, соответственно, первая награда на таком уровне.

Сова-Рижко стала серебряным призером ЧЕ в весе до 68 кг. В финальном поединке она потерпела поражение от действующей чемпионки мира Бусе Тосун из Турции - 2:5.

Татьяна завоевала четвертую в карьере медаль континентального первенства. Чемпионкой Европы она становилась в 2022 году (вес до 65 кг).

Осняч (Шустовая) выиграла "серебро" в весе до 76 кг. В финале она не справилась с действующей чемпионкой Европы и бронзовым призером Олимпиады-2020 Ясемин Адар из Турции - 1:10.

Для Анастасии это первая в карьере медаль на континентальных первенствах.

Таким образом, на Евро-2024 по борьбе сборная Украины уже имеет семь медалей: 4 серебряные и 3 бронзовые.

Сборная Украины завоевала 6 медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Сборная Украины завоевала сразу шесть медалей в третий день чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Награды принесли Анна Давыдова и Светлана Самуляк.

Евро-2024 в болгарской Софии стартовал во вторник, 13 февраля. Первую медаль Украины принес Павел Залипский, взявший "серебро" в рывке в весе до 61 кг. Впоследствии Камила Конотоп третий раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы (до 59 кг).

Медальное наследие сборной Украины на чемпионате Европы удалось увеличить Анне Давыдовой и Светлане Самуляк. Они триумфально выступили в категории до 64 кг.

Украинки начали соревнование по рывку, в котором Светлана Самуляк попыталась на 101 кг и завоевала малую золотую медаль. Зато Давыдова стала второй с результатом в 100 кг.

В толчке борьбу украинским атлеткам навязала полька Виктория Волк. Она осилила 121 кг и получила малое "золото", опередив Давыдову (120 кг). Самуляк показала третий результат – 118 кг.

По сумме многоборья чемпионкой Европы стала Анна Давыдова. Серебряная награда досталась Светлане Самуляке, которая минимально уступила партнерше по сборной. Всего Давыдова и Самуляк принесли Украине шесть медалей, из них две большие.