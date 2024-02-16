Жіноча збірна України з вільної боротьби завоювала три медалі на чемпіонаті Європи-2024

Жіноча збірна України з вільної боротьби завоювала три медалі

Жіноча збірна України з вільної боротьби виграла три медалі Євро-2024, яке відбувається у румунському Бухаресті. Володарками срібних нагороди стали Аліна Філіпович, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч (Шустова).

Філіпович піднялася на п'єдестал у ваговій категорії до 59 кг. У сутичці за "золото" вона поступилася триразовій бронзовій призерці континентальних першостей Альоні Колесник з Азербайджану — 3:4.

Для Аліни це був дебютний виступ на чемпіонаті Європи та відповідно перше нагорода на такому рівні.

Сова-Ріжко стала срібною призеркою ЧЄ у вазі до 68 кг. У фінальному поєдинку вона зазнала поразки від чинної чемпіонки світу Бусе Тосун з Туреччини — 2:5.

Тетяна здобула четверту в кар'єрі медаль континентальної першості. Чемпіонкою Європи вона ставала 2022 року (вага до 65 кг).

Осняч (Шустова) виграла "срібло" у вазі до 76 кг. У фіналі вона не впоралася з чинною чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою Олімпіади-2020 Ясемін Адар з Туреччини — 1:10.

Для Анастасії це перша в кар'єрі медаль на континентальних першостях.

Таким чином, на Євро-2024 з боротьби збірна України має вже сім медалей: 4 срібні та 3 бронзові.

Збірна України здобула 6 медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Збірна України здобула одразу шість медалей у третій день чемпіонату Європи з важкої атлетики. Нагороди принесли Ганна Давидова і Світлана Самуляк.

Євро-2024 у болгарській Софії стартував у вівторок, 13 лютого. Першу медаль Україні приніс Павло Заліпський, який взяв "срібло" у ривку у вазі до 61 кг. Згодом Каміла Конотоп втретє в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи (до 59 кг).

Медальний доробок збірної України на чемпіонаті Європи вдалось збільшити Ганні Давидовій і Світлані Самуляк. Вони тріумфально виступили у категорії до 64 кг.

Українки розпочали змагання з ривку, у якому Світлана Самуляк виконала спробу на 101 кг та завоювала малу золоту медаль. Натомість Давидова стала другою з результатом у 100 кг.

Натомість у поштовху боротьбу українським атлеткам нав'язала полька Вікторія Волк. Вона подужала 121 кг і здобула мале "золото", випередивши Давидову (120 кг). Самуляк показала третій результат — 118 кг.

За сумою багатоборства чемпіонкою Європи стала Ганна Давидова. Срібна нагорода дісталась Світлані Самуляк, яка мінімально поступилась партнерці по збірній. Загалом Давидова і Самуляк принесли Україні шість медалей, з них дві — великі.