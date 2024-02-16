Жіноча збірна України з вільної боротьби завоювала три медалі на чемпіонаті Європи-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації

Жіноча збірна України з вільної боротьби завоювала три медалі на чемпіонаті Європи-2024

спорт

Срібні нагороди першості континенту вибороли Аліна Філіпович, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч (Шустова).

Жіноча збірна України з вільної боротьби завоювала три медалі

Жіноча збірна України з вільної боротьби виграла три медалі Євро-2024, яке відбувається у румунському Бухаресті. Володарками срібних нагороди стали Аліна Філіпович, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч (Шустова).

Філіпович піднялася на п'єдестал у ваговій категорії до 59 кг. У сутичці за "золото" вона поступилася триразовій бронзовій призерці континентальних першостей Альоні Колесник з Азербайджану — 3:4.

Для Аліни це був дебютний виступ на чемпіонаті Європи та відповідно перше нагорода на такому рівні.

Сова-Ріжко стала срібною призеркою ЧЄ у вазі до 68 кг. У фінальному поєдинку вона зазнала поразки від чинної чемпіонки світу Бусе Тосун з Туреччини — 2:5.

Тетяна здобула четверту в кар'єрі медаль континентальної першості. Чемпіонкою Європи вона ставала 2022 року (вага до 65 кг).

Осняч (Шустова) виграла "срібло" у вазі до 76 кг. У фіналі вона не впоралася з чинною чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою Олімпіади-2020 Ясемін Адар з Туреччини — 1:10.

Для Анастасії це перша в кар'єрі медаль на континентальних першостях.

Таким чином, на Євро-2024 з боротьби збірна України має вже сім медалей: 4 срібні та 3 бронзові.

Збірна України здобула 6 медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Збірна України здобула одразу шість медалей у третій день чемпіонату Європи з важкої атлетики. Нагороди принесли Ганна Давидова і Світлана Самуляк.

Євро-2024 у болгарській Софії стартував у вівторок, 13 лютого. Першу медаль Україні приніс Павло Заліпський, який взяв "срібло" у ривку у вазі до 61 кг. Згодом Каміла Конотоп втретє в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи (до 59 кг).

Медальний доробок збірної України на чемпіонаті Європи вдалось збільшити Ганні Давидовій і Світлані Самуляк. Вони тріумфально виступили у категорії до 64 кг.

Українки розпочали змагання з ривку, у якому Світлана Самуляк виконала спробу на 101 кг та завоювала малу золоту медаль. Натомість Давидова стала другою з результатом у 100 кг.

Натомість у поштовху боротьбу українським атлеткам нав'язала полька Вікторія Волк. Вона подужала 121 кг і здобула мале "золото", випередивши Давидову (120 кг). Самуляк показала третій результат — 118 кг.

За сумою багатоборства чемпіонкою Європи стала Ганна Давидова. Срібна нагорода дісталась Світлані Самуляк, яка мінімально поступилась партнерці по збірній. Загалом Давидова і Самуляк принесли Україні шість медалей, з них дві — великі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ярослава Магучіх отримала звання найкращої спортсменки 2023 року — НОК
Національний олімпійський комітет України
Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик – Ф'юрі. Український спортсмен назвав головну перевагу перед противником
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Збірна України здобула першу медаль на ЧС-2024 з водних видів спорту
Збірна України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?