Збірна України здобула першу медаль на ЧС-2024 з водних видів спорту
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Спорт
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Збірна України здобула першу медаль на ЧС-2024 з водних видів спорту

Збірна України
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України здобула срібну медаль в артистичному плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Перша медаль України на ЧС з водних видів спорту

Українські плавчині отримали срібну медаль в акробатичній програмі.

Чемпіонат світу проходить у місті Доха в Катарі. Це заключний етап кваліфікації на Олімпіаду-2024, Україна претендує на ліцензію в довільній команді.

У кваліфікації акробатичної програми українки здобули 243.2134 бала та з другого місця пробились до фіналу цієї дисципліни.

У підсумку вони завоювали срібну медаль ЧС-2024.

Що відомо про виступ збірної України

В акробатичній програмі Україну представили вісім спортсменок: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

Українки виступали передостанніми та виконали програму із третьою оцінкою за складністю — 23.8500. Більшу обрали Китай та США — 23.9500 та 24.6000 бала.

Українки за свій виступ отримали 243.3167 бала. Таким чином вони потрапили на друге місце та завоювали першу медаль України в артистичному плаванні на ЧС-2024.

Золото отримала команда Китаю з 244.1767 бала, а бронзу — США (242.2300).

На попередньому ЧС Україна зайняла сьоме місце.

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