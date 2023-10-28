Жіноча збірна України стала срібним призером молодіжного ЧС-2023 з боротьби

Українські борчині здобули сім нагород на Чемпіонаті світу-2023 у Тирані. Змагання серед жінок до 23 років фінішували 27 жовтня.

Українська команда виборола звання віце-чемпіонок ЧС-2023 з боротьби

У столиці Албанії Тирані триває чемпіонат світу з боротьби серед спортсменів до 23 років.

27 жовтня завершилися змагання серед жінок, за підсумками яких Україна посіла друге місце у командному заліку.

Перші фінали у жіночій боротьбі відбулись 26 жовтня. Збірна України здобула три нагороди: "золото" Соломії Винник (до 59 кг) і бронзові медалі Маноли Скобельської (до 68 кг) та Анастасії Алпєєвої (до 76 кг).

27 жовтня за медалі боролись ще п'ять українок. У підсумку нагороди здобули чотири представниці України.

Медалі України у останній день жіночих змагань на ЧС-2023 U23:

Перше "срібло" ЧС-2023 Україні принесла Ірина Бондар, яка змагалась у ваговій категорії до 62 кг. У фіналі вона поступилась японці Юзуці Інагакі з рахунком 0:4. Для Бондар це друга поспіль срібна медаль молодіжної першості.

Дебютну "бронзу" ЧС у категорії до 53 кг здобула Лілія Маланчук. У медальній сутичці вона здолала "нейтральну" росіянку Єкатєріну Вєрбіну (10:8).

Юлія Лесковець (до 65 кг) виграла першу медаль на рівні молодіжного ЧС, перемігши латвійку Ельму Зейдлер з рахунком 3:1 в поєдинку за бронзову нагороду.

Також дебютну "бронзу" світової першості здобула Ірина Заблоцька (до 72 кг). У медальній сутичці вона здолала туркеню Букреназ Серт (12:2).

Таким чином, Україна здобула сім нагород у жіночій боротьбі на молодіжному чемпіонаті світу-2023. За кількістю медалей жіноча команда повторила свій найкращий результат — сім нагород на ЧС-2021, втім, тоді українки здобули три "золота".

У командному заліку жіночої боротьби Україна посіла друге місце, поступившись лише Японії. Найкращий результат української команди — перша сходинка у 2021 році, а на минулорічному ЧС вона стала третьою.

Що відомо про ЧС-2023 з боротьби

ЧС-2023 завершиться змаганнями з греко-римської боротьби, які відбудуться 28 та 29 жовтня. Україну у цій дисциплині представляють десять атлетів, до фіналу вже пробився Ірфан Мірзоєв (до 72 кг), а Руслан Абдієв (до 82 кг) побореться за "бронзу".

На молодіжному чемпіонаті світу з боротьби у 2022 році Україна здобула 11 медалей (дві срібних нагороди та дев'ять бронзових) та посіла 13-те місце у загальному заліку.

Найкращим результатом України на чемпіонатах світу U23 з боротьби є друге місце на турнірі у 2021 році. Тоді "синьо-жовті" здобули дев'ять медалей, з яких чотири були золотими.