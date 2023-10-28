Жіноча збірна України стала срібним призером молодіжного ЧС-2023 з боротьби
Категорія
Спорт
Дата публікації

Жіноча збірна України стала срібним призером молодіжного ЧС-2023 з боротьби

Асоціація спортивної боротьби України
Жіноча збірна України з боротьби

Українські борчині здобули сім нагород на Чемпіонаті світу-2023 у Тирані. Змагання серед жінок до 23 років фінішували 27 жовтня.

Українська команда виборола звання віце-чемпіонок ЧС-2023 з боротьби

У столиці Албанії Тирані триває чемпіонат світу з боротьби серед спортсменів до 23 років.

27 жовтня завершилися змагання серед жінок, за підсумками яких Україна посіла друге місце у командному заліку.

Перші фінали у жіночій боротьбі відбулись 26 жовтня. Збірна України здобула три нагороди: "золото" Соломії Винник (до 59 кг) і бронзові медалі Маноли Скобельської (до 68 кг) та Анастасії Алпєєвої (до 76 кг).

27 жовтня за медалі боролись ще п'ять українок. У підсумку нагороди здобули чотири представниці України.

Медалі України у останній день жіночих змагань на ЧС-2023 U23:

  • Перше "срібло" ЧС-2023 Україні принесла Ірина Бондар, яка змагалась у ваговій категорії до 62 кг. У фіналі вона поступилась японці Юзуці Інагакі з рахунком 0:4. Для Бондар це друга поспіль срібна медаль молодіжної першості.

  • Дебютну "бронзу" ЧС у категорії до 53 кг здобула Лілія Маланчук. У медальній сутичці вона здолала "нейтральну" росіянку Єкатєріну Вєрбіну (10:8).

  • Юлія Лесковець (до 65 кг) виграла першу медаль на рівні молодіжного ЧС, перемігши латвійку Ельму Зейдлер з рахунком 3:1 в поєдинку за бронзову нагороду.

  • Також дебютну "бронзу" світової першості здобула Ірина Заблоцька (до 72 кг). У медальній сутичці вона здолала туркеню Букреназ Серт (12:2).

Таким чином, Україна здобула сім нагород у жіночій боротьбі на молодіжному чемпіонаті світу-2023. За кількістю медалей жіноча команда повторила свій найкращий результат — сім нагород на ЧС-2021, втім, тоді українки здобули три "золота".

У командному заліку жіночої боротьби Україна посіла друге місце, поступившись лише Японії. Найкращий результат української команди — перша сходинка у 2021 році, а на минулорічному ЧС вона стала третьою.

Що відомо про ЧС-2023 з боротьби

ЧС-2023 завершиться змаганнями з греко-римської боротьби, які відбудуться 28 та 29 жовтня. Україну у цій дисциплині представляють десять атлетів, до фіналу вже пробився Ірфан Мірзоєв (до 72 кг), а Руслан Абдієв (до 82 кг) побореться за "бронзу".

На молодіжному чемпіонаті світу з боротьби у 2022 році Україна здобула 11 медалей (дві срібних нагороди та дев'ять бронзових) та посіла 13-те місце у загальному заліку.

Найкращим результатом України на чемпіонатах світу U23 з боротьби є друге місце на турнірі у 2021 році. Тоді "синьо-жовті" здобули дев'ять медалей, з яких чотири були золотими.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Ковтун виграв срібло на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Три українські спортсменки стали обличчями Vogue
Vogue
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна подасть протест через допуск спортсменів РФ та Білорусі на ЧС з карате
Анжеліка Терлюга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм