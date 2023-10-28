Женская сборная Украины стала серебряным призером молодежного ЧМ-2023 по борьбе
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Женская сборная Украины стала серебряным призером молодежного ЧМ-2023 по борьбе

Ассоциация спортивной борьбы Украины
Украинская женская сборная по борьбе
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Украинские спортсменки получили семь наград на Чемпионате мира-2023 в Тиране. Соревнования среди женщин в возрасте до 23 лет финишировали 27 октября.

Украинская команда завоевала звание вице-чемпионок ЧМ-2023 по борьбе

В столице Албании Тиране проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

27 октября завершились соревнования среди женщин, по итогам которых Украина заняла второе место в командном зачете.

Первые финалы в женской борьбе прошли 26 октября. Сборная Украины получила три награды: "золото" Соломии Винник (до 59 кг) и бронзовые медали Манолы Скобельской (до 68 кг) и Анастасии Алпеевой (до 76 кг).

27 октября за медали сражались еще пять украинок. В итоге награды получили четыре представительницы Украины.

Медали Украины в последний день женских соревнований на ЧМ-2023 U23:

  • Первое "серебро" ЧМ-2023 Украине принесла Ирина Бондарь, которая соревновалась в весовой категории до 62 кг. В финале она уступила японцам Юзуци Инагаки со счетом 0:4. Для Бондарь это вторая серебряная медаль молодежного первенства.

  • Дебютную "бронзу" ЧМ в категории до 53 кг завоевала Лилия Маланчук. В медальной схватке она одолела "нейтральную" россиянку Екатерину Вербину (10:8).

  • Юлия Лесковец (до 65 кг) выиграла первую медаль на уровне молодежного ЧМ, победив латвийку Эльму Зейдлер со счетом 3:1 в поединке за бронзовую награду.

  • Также дебютную "бронзу" мирового первенства завоевала Ирина Заблоцкая (до 72 кг). В медальной схватке она одолела турчанку Букреназ Серт (12:2).

Таким образом, Украина завоевала семь наград в женской борьбе на молодежном чемпионате мира-2023. По количеству медалей женская команда повторила свой лучший результат – семь наград на ЧМ-2021, впрочем, тогда украинки получили три золота.

В командном зачете женской борьбы Украина заняла второе место, уступив только Японии. Лучший результат украинской команды – первая строчка в 2021 году, а на прошлогоднем ЧМ она стала третьей.

Что известно о ЧМ-2023 по борьбе

ЧМ-2023 завершится соревнованиями по греко-римской борьбе, которые состоятся 28 и 29 октября. Украину в этой дисциплине представляют десять атлетов, в финал уже пробился Ирфан Мирзоев (до 72 кг), а Руслан Абдиев (до 82 кг) сразится за "бронзу".

На молодежном чемпионате мира по борьбе в 2022 году Украина получила 11 медалей (две серебряные награды и девять бронзовых) и заняла 13 место в общем зачете.

Лучшим результатом Украины на чемпионатах мира U23 по борьбе является второе место на турнире в 2021 году. Тогда "сине-желтые" завоевали девять медалей, из которых четыре были золотыми.

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