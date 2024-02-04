Сборная Украины завоевала первую медаль на ЧМ-2024 по водным видам спорта

Сборная Украины завоевала серебряную медаль в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.

Первая медаль Украины на ЧМ по водным видам спорта

Украинские пловцы получили серебряную медаль в акробатической программе.

Чемпионат мира проходит в Дохе в Катаре. Это заключительный этап квалификации на Олимпиаду-2024, Украина претендует на лицензию в любой команде.

В квалификации акробатической программы украинки получили 243.2134 балла и со второго места пробились в финал этой дисциплины.

В итоге они завоевали серебряную медаль ЧМ-2024.

Что известно о выступлении сборной Украины

В акробатической программе Украину представили восемь спортсменок: Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.

Украинки выступали предпоследними и выполнили программу с третьей оценкой по сложности — 23.8500. Больше выбрали Китай и США — 23.9500 и 24.6000 балла.

Украинки за свое выступление получили 243.3167 баллов. Таким образом, они попали на второе место и завоевали первую медаль Украины в артистическом плавании на ЧМ-2024.

Золото получила команда Китая из 244.1767 балла, а бронзу — США (242.2300).

На предыдущем ЧМ Украина заняла седьмое место.