Сборная Украины завоевала первую медаль на ЧМ-2024 по водным видам спорта

Сборная Украины завоевала серебряную медаль в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Первая медаль Украины на ЧМ по водным видам спорта
Украинские пловцы получили серебряную медаль в акробатической программе.
Чемпионат мира проходит в Дохе в Катаре. Это заключительный этап квалификации на Олимпиаду-2024, Украина претендует на лицензию в любой команде.
В квалификации акробатической программы украинки получили 243.2134 балла и со второго места пробились в финал этой дисциплины.
В итоге они завоевали серебряную медаль ЧМ-2024.
Что известно о выступлении сборной Украины
В акробатической программе Украину представили восемь спортсменок: Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко.
Украинки выступали предпоследними и выполнили программу с третьей оценкой по сложности — 23.8500. Больше выбрали Китай и США — 23.9500 и 24.6000 балла.
Украинки за свое выступление получили 243.3167 баллов. Таким образом, они попали на второе место и завоевали первую медаль Украины в артистическом плавании на ЧМ-2024.
Золото получила команда Китая из 244.1767 балла, а бронзу — США (242.2300).
На предыдущем ЧМ Украина заняла седьмое место.
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