Украинец Чепурной завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

21-летний украинец Назар Чепурной завоевал первое "золото" на Кубке мира 2024 года по спортивной гимнастике. Это произошло на третьем этапе сезона в Баку.

Украинский гимнаст Чепурной стал чемпионом этапа КС

Дебютную медаль Кубка мира в этом сезоне Чепурной завоевал на стартовом этапе в Каире. Украинец выиграл серебряную награду в опорном прыжке. Теперь в "копилке" спортсмена золотая медаль.

Об этом сообщает Международная федерация гимнастики.

Первую медаль Украины на соревнованиях в Баку принес Илья Ковтун, ставший победителем турнира на параллельных брусьях.

Финал с участием Чепурного стал последним для украинцев на третьем этапе.

Как выступил Чепурной

В квалификации опорного прыжка Чепурной занял третье место со средним результатом в 14.650 балла после двух попыток.

В финале 21-летний украинец получил 14.900 балла и занял первое место, обойдя, в частности, лидера квалификации Вай Хунг Шека из Гонконга, который стал серебряным призером (14.866). "Бронза" досталась британцу Гарри Гепворту (14.866).

Это второе "золото" Чепурного на уровне Кубка мира по спортивной гимнастике, первое он завоевал тоже в Баку в 2022 году. Всего у украинца теперь семь медалей на этом уровне: также он завоевал пять серебряных наград.

Ковтун завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинец Илья Ковтун завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Украинский спортсмен одержал победу в финале соревнований на параллельных брусьях, обойдя действующего олимпийского чемпиона Цзоу Цзиньюаня. Оба гимнаста набрали одинаковое количество баллов, по 14,900, но украинец получил больше исполнения.

Бронзовым призером стал колумбиец Анхель Барахас (14,700).

Еще один украинец Олег Верняев, также выступавший в финале, занял пятое место с результатом 14,566.