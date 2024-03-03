Сборная Украины завоевала серебряную медаль на этапе КМ по фехтованию

После трех побед подряд команда Украины по фехтованию на саблях уступили Франции в "золотом" финале.

Украинские саблистки получили командную серебряную медаль

В греческих Афинах завершились соревнования Кубка мира по фехтованию на саблях среди женских команд. Сборная Украины заняла второе место на турнире.

🇺🇦Українські шаблістки достроково гарантували собі ліцензію на Олімпійські Ігри!



На Олімпіаді матимуть змогу виступити 3 шаблістки в особистій першості і ті ж спортсменки у команді разом з однією запасною.



Вітаємо Ольгу Харлан, Аліну Комащук, Олену Кравацьку та Юлію Бакастову! pic.twitter.com/uQYLKPQhat — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) March 3, 2024

С начала сезона саблистки Украины дважды финишировали в топ-5 командных этапов Кубка мира: в ноябре заняли четвертое место в Алжире, в феврале – пятое в перуанской Лиме.

В статусе шестых сеяных "сине-желтые" получили прямую путевку в 1/8 финала. В Афинах страну представляла четверка Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой.

Как выступили украинки

За путевку в четвертьфинал победили команду Китая - 45:30. Из девяти стычек украинки выиграли шесть.

В 1/4 финала одолели третьих сеяных турнира, сборную Венгрии - 45:31. Украинки выиграли семь стычек в противостоянии, в том числе первые четыре подряд.

В полуфинале с разницей в 11 превзошли Болгарию со счетом 45:34. Пять столкновений завершились в пользу Украины, в еще одной между Кравацкой и Ольгой Храмовой зафиксировали ничью 5:5.

В "золотом" финале украинок остановила первая сеяная сборная Франции с олимпийскими вицечемпионками Токио-2020 Сесилией Бердер и Манон Брюне в составе — 30:45. Из девяти схваток "сине-желтые" проиграли семь, еще две до ничьих сводила Кравацкая.

Что значит результат Украины

Первая медаль украинских саблисток на Кубке мира среди команд от мая 2023 года, когда сборная завершила прошлый сезон "золотом" в грузинском Батуми.

Четвертая награда Ольги Харлан в сезоне Кубка мира 2023/24: после личных "золота" в Лиме, бронзовых медалей в Афинах и Алжире. Поделиться

Первые международные медали в сезоне для Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой. Алина Комащук с начала соревновательного года занимала второе место стамбульского сателлита.

Следующий этап Кубка мира среди саблисток в командах состоится 17 марта в бельгийском Синт-Никласе — он станет последним в рамках олимпийского отборочного цикла, который подходит к концу в апреле.

Сборная Украины перед последним отборочным этапом занимает пятое место в мировом рейтинге женских команд в сабле. Олимпийские путевки получат команды в топ-4, а также по одному дополнительному представителю по каждому континенту.