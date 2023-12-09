Украинская саблистка Харлан завоевала "серебро" Гран-при в Орлеане
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Украинская саблистка Харлан завоевала "серебро" Гран-при в Орлеане

Национальный олимпийский комитет Украины
Ольга Харлан
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Ольга Харлан была единственной, кто сумела на этих соревнованиях стать конкуренткой хозяйкам дорожки, компанию на пьедестале ей составили три представительницы Франции.

Ольга Харлан снова завоевала медаль

Украинская саблистка Ольга Харлан 9 декабря сошла на второе место пьедестала почета Гран-при в Орлеане.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Ни одного турнира без награды – под таким девизом начинает олимпийский сезон наша титулованная саблистка Ольга Харлан, – заявили в НОК.

В комитете отметили, что Харлан – единственная, кто сумела на этих соревнованиях стать конкуренткой хозяйкам дорожки, компанию на пьедестале ей составили три представительницы Франции.

Победа над двукратной чемпионкой мира среди юниоров кореянкой Чон Ха Йон (15:13) в четвертьфинале гарантировала украинской спортсменке награду. Но она не остановилась на достигнутом и дальше возобладала над опытной француженкой Сесилией Бердер (15:11). И только в финале уступила ее соотечественнице, двукратному призеру Олимпиады-2020 Манон Апити-Брюне (12:15).

Серебро Орлеана-2023 стало 28-й наградой в карьере Ольги Харлан на турнирах серии Гран-при! – заявили в НОК.

Инцидент с Ольгой Харлан на ЧМ-2023

Украинка на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.

Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, так что опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.

Впоследствии Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинки для участия в командных соревнованиях. Там сборная Украины дошла до полуфинала и добилась прогресса в рейтинге для квалификации на Олимпийские игры. МОК же персонально пригласил Харлан на соревнования.

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