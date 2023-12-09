Украинская саблистка Харлан завоевала "серебро" Гран-при в Орлеане

Ольга Харлан была единственной, кто сумела на этих соревнованиях стать конкуренткой хозяйкам дорожки, компанию на пьедестале ей составили три представительницы Франции.
Ольга Харлан снова завоевала медаль
Украинская саблистка Ольга Харлан 9 декабря сошла на второе место пьедестала почета Гран-при в Орлеане.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.
В комитете отметили, что Харлан – единственная, кто сумела на этих соревнованиях стать конкуренткой хозяйкам дорожки, компанию на пьедестале ей составили три представительницы Франции.
Победа над двукратной чемпионкой мира среди юниоров кореянкой Чон Ха Йон (15:13) в четвертьфинале гарантировала украинской спортсменке награду. Но она не остановилась на достигнутом и дальше возобладала над опытной француженкой Сесилией Бердер (15:11). И только в финале уступила ее соотечественнице, двукратному призеру Олимпиады-2020 Манон Апити-Брюне (12:15).
Инцидент с Ольгой Харлан на ЧМ-2023
Украинка на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку.
Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан. Судьи ее протест отклонили, так что опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.
Впоследствии Международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинки для участия в командных соревнованиях. Там сборная Украины дошла до полуфинала и добилась прогресса в рейтинге для квалификации на Олимпийские игры. МОК же персонально пригласил Харлан на соревнования.
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