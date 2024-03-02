Ольга Харлан завоевала "бронзу" на Кубке мира по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан стала бронзовым призером Кубка мира по фехтованию на саблях в греческих Афинах.

Ольга Харлан взяла бронзу на Кубке мира

Федерация фехтования Украины сообщает, что Харлан, как пятый номер мирового рейтинга, пропустила предварительный этап соревнований и начала выступление сразу в 1/32 финала, где с минимальным преимуществом победила француженку Келли Люзинье (15:14).

Далее украинка победила азербайджанку Палину Каспиарович (15:13), американку Магду Скарбонкевич (15:13), а также японку Мисаки Эмуру (15:8).

В полуфинале Харлан встретилась с седьмым номером мирового рейтинга и победительницей Гран-при Туниса 2024 — испанкой Люсией Мартин Португес.

В начале боя Харлан вышла вперед — 6:2, однако дальше Мартин-Португес сумела не только сравнять счет, но и перехватить лидерство — 12:10.

Ольга после этого нанесла оппонентке четыре удара подряд и находилась в шаге от финала. Но следующие три очка были за Мартин Португес, которая, в конце концов, выиграла со счетом 15:14.