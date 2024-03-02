Ольга Харлан завоевала "бронзу" на Кубке мира по фехтованию
Категория
Спорт
Дата публикации

Ольга Харлан завоевала "бронзу" на Кубке мира по фехтованию

Ольга Харлан
Читати українською
Источник:  Национальная федерация фехтования Украины

Украинская саблистка Ольга Харлан стала бронзовым призером Кубка мира по фехтованию на саблях в греческих Афинах.

Ольга Харлан взяла бронзу на Кубке мира

Федерация фехтования Украины сообщает, что Харлан, как пятый номер мирового рейтинга, пропустила предварительный этап соревнований и начала выступление сразу в 1/32 финала, где с минимальным преимуществом победила француженку Келли Люзинье (15:14).

Далее украинка победила азербайджанку Палину Каспиарович (15:13), американку Магду Скарбонкевич (15:13), а также японку Мисаки Эмуру (15:8).

В полуфинале Харлан встретилась с седьмым номером мирового рейтинга и победительницей Гран-при Туниса 2024 — испанкой Люсией Мартин Португес.

В начале боя Харлан вышла вперед — 6:2, однако дальше Мартин-Португес сумела не только сравнять счет, но и перехватить лидерство — 12:10.

Ольга после этого нанесла оппонентке четыре удара подряд и находилась в шаге от финала. Но следующие три очка были за Мартин Португес, которая, в конце концов, выиграла со счетом 15:14.

Перед турниром в Афинах украинская саблистка выиграла серебро в Алжире и золото в Перу. Также в этом сезоне Харлан стала второй на Гран-при Орлеана.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Юбилейная медаль. Харлан завоевала "серебро" на этапах Кубка мира по фехтованию
Ольга Харлан
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская саблистка Харлан завоевала "серебро" Гран-при в Орлеане
Национальный олимпийский комитет Украины
Ольга Харлан
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Харлан завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию
Ольга Харлан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?