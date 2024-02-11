Украинка Харлан завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала первое "золото" в нынешнем сезоне Кубка мира.

Ольга Харлан завоевала золото на Кубке мира

Федерация фехтования сообщает, что Ольга Харлан стала лучшей из 148 участниц из 34 стран.

Она, как пятый номер посева, стартовала сразу в 1/32 финала, пропуская первый квалификационный день соревнований.

Уже в 1/32 она победила венгерку Ренату Катону (15:6), а дальше прошла итальянку Клаудию Ротили (15:8), француженку Сару Нутшу (15:12) и еще одну представительницу Венгрии Лизу Пустаи (15:11) .

Именно победа над Пустаем гарантировала Харлан попадание на пьедестал Кубка.

В полуфинале Ольга одержала победу над американкой Элизабет Тартаковски (15:12), а в противостоянии за золото с существенным преимуществом выиграла у венгры Шугар Катинки Баттаи.

Их бой завершился с разрывом в девять ударов, 15:6.

Достижения Ольги Харлан

Для Ольги Харлан это 14 золото в карьере на уровне Кубка мира.

Также это уже второе для нее "золото" в сезоне 2023/24 годов на международном уровне. До этого украинка выиграла «сателлит» в турецком Стамбуле в желте, добыла в борьбе «серебро» Кубка мира в Алжире в ноябре и «серебро» Гран-при Орлеана в декабре.

Украинская саблистка уже в 14-й раз в карьере поднялась на вершину пьедестала на уровне Кубка мира.

Последний раз это происходило еще в декабре 2019 года, когда она выиграла в Солт-Лейк-Сити, США.

В ее активе 31 медаль Кубков мира — 14 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых.

Кубок мира по фехтованию проходил в перуанской Лиме. 11 февраля там стартует командный турнир, где примет участие украинская сборная по фехтованию.