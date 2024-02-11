Українка Харлан виборола золото на етапі Кубка світу з фехтування

Ольга Харлан завоювала золото на Кубку світу

Федерація фехтування повідомляє, що Ольга Харлан стала найкращою серед 148 учасниць із 34 країн.

Вона як п’ятий номер посіву стартувала одразу в 1/32 фіналу, пропускаючи перший кваліфікаційний день змагань.

Уже в 1/32-й вона перемогла угорку Ренату Катону (15:6), а далі пройшла італійку Клаудію Ротілі (15:8), француженку Сару Нутшу (15:12) та ще одну представницю Угорщини Лізу Пустаі (15:11).

Саме перемога над Пустаі гарантувала Харлан потрапляння на п’єдестал Кубка.

У півфіналі Ольга оримала перемогу над американкою Елізабет Тартаковськи (15:12), а у протистоянні за «золото» з суттєвою перевагою виграла в угорки Шугар Катінки Баттаі.

Їхній бій завершився з розривом у дев’ять ударів, 15:6.

Досягнення Ольги Харлан

Для Ольги Харлан це 14 «золото» в кар’єрі на рівні Кубка світу.

Також це вже друге для неї «золото» в сезоні 2023/24 років на міжнародному рівні. До цього українка виграла «сателіт» у турецькому Стамбулі в жовті, виборола «срібло» Кубка світу в Алжирі в листопаді та «срібло» Гран-прі Орлеана в грудні.

Українська шаблістка вже 14-й раз у кар’єрі підійнялась на вершину п’єдесталу на рівні Кубка світу.

Востаннє це ставалось ще у грудні 2019 року, коли вона виграла в Солт-Лейк-Сіті, США.

Загалом у її активі 31 медаль Кубків світу — 14 золотих, вісім срібних і дев’ять бронзових.

Кубок світу з фехтування проходив у перуанській Лімі. 11 лютого там стартує командний турнір, де візьме участь українська збірна з фехтування.