Українка Харлан виборола золото на етапі Кубка світу з фехтування
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Українка Харлан виборола золото на етапі Кубка світу з фехтування

Ольга Харлан
Джерело:  Національна федерація фехтування України

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола перше "золото" у нинішньому сезоні Кубка світу.

Ольга Харлан завоювала золото на Кубку світу

Федерація фехтування повідомляє, що Ольга Харлан стала найкращою серед 148 учасниць із 34 країн.

Вона як п’ятий номер посіву стартувала одразу в 1/32 фіналу, пропускаючи перший кваліфікаційний день змагань.

Уже в 1/32-й вона перемогла угорку Ренату Катону (15:6), а далі пройшла італійку Клаудію Ротілі (15:8), француженку Сару Нутшу (15:12) та ще одну представницю Угорщини Лізу Пустаі (15:11).

Саме перемога над Пустаі гарантувала Харлан потрапляння на п’єдестал Кубка.

У півфіналі Ольга оримала перемогу над американкою Елізабет Тартаковськи (15:12), а у протистоянні за «золото» з суттєвою перевагою виграла в угорки Шугар Катінки Баттаі.

Їхній бій завершився з розривом у дев’ять ударів, 15:6.

Досягнення Ольги Харлан

Для Ольги Харлан це 14 «золото» в кар’єрі на рівні Кубка світу.

Також це вже друге для неї «золото» в сезоні 2023/24 років на міжнародному рівні. До цього українка виграла «сателіт» у турецькому Стамбулі в жовті, виборола «срібло» Кубка світу в Алжирі в листопаді та «срібло» Гран-прі Орлеана в грудні.

Українська шаблістка вже 14-й раз у кар’єрі підійнялась на вершину п’єдесталу на рівні Кубка світу.

Востаннє це ставалось ще у грудні 2019 року, коли вона виграла в Солт-Лейк-Сіті, США.

Загалом у її активі 31 медаль Кубків світу — 14 золотих, вісім срібних і дев’ять бронзових.

Кубок світу з фехтування проходив у перуанській Лімі. 11 лютого там стартує командний турнір, де візьме участь українська збірна з фехтування.

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