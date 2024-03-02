Ольга Харлан виборола "бронзу" на Кубку світу з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Кубка світу з фехтування на шаблях в грецьких Афінах.

Ольга Харлан взяла бронзу на Кубку світу

Федерація фехтування України повідомляє, що Харлан, як п’ятий номер світового рейтингу, пропустила попередній етап змагань і розпочала виступ одразу в 1/32 фіналу, де з мінімальною перевагою перемогла француженку Келлі Люзіньє (15:14).

Далі українка перемогла азербайджанку Паліну Каспіаровіч (15:13), американку Маґду Скарбонкєвіч (15:13), а також японку Місакі Емуру (15:8).

У півфіналі Харлан зустрілась із сьомим номером світового рейтингу й переможницею Гран-прі Тунісу 2024 – іспанкою Люсією Мартін-Портуґес.

На початку бою Харлан вийшла вперед – 6:2, однак далі Мартін-Портуґес зуміла не лише зрівняти рахунок, а й перехопити лідерство – 12:10.

Ольга після цього завдала опонентці чотири удари поспіль й перебувала в кроці від фіналу. Але наступні три очки були за Мартін-Портуґес, яка, зрештою, виграла з рахунком 15:14.