Ольга Харлан виборола "бронзу" на Кубку світу з фехтування
Категорія
Спорт
Дата публікації

Ольга Харлан виборола "бронзу" на Кубку світу з фехтування

Ольга Харлан
Джерело:  Національна федерація фехтування України

Українська шаблістка Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Кубка світу з фехтування на шаблях в грецьких Афінах.

Ольга Харлан взяла бронзу на Кубку світу

Федерація фехтування України повідомляє, що Харлан, як п’ятий номер світового рейтингу, пропустила попередній етап змагань і розпочала виступ одразу в 1/32 фіналу, де з мінімальною перевагою перемогла француженку Келлі Люзіньє (15:14).

Далі українка перемогла азербайджанку Паліну Каспіаровіч (15:13), американку Маґду Скарбонкєвіч (15:13), а також японку Місакі Емуру (15:8).

У півфіналі Харлан зустрілась із сьомим номером світового рейтингу й переможницею Гран-прі Тунісу 2024 – іспанкою Люсією Мартін-Портуґес.

На початку бою Харлан вийшла вперед – 6:2, однак далі Мартін-Портуґес зуміла не лише зрівняти рахунок, а й перехопити лідерство – 12:10.

Ольга після цього завдала опонентці чотири удари поспіль й перебувала в кроці від фіналу. Але наступні три очки були за Мартін-Портуґес, яка, зрештою, виграла з рахунком 15:14.

Перед турніром в Афінах українська шаблістка виграла «срібло» в Алжирі та «золото» в Перу. Також у цьому сезоні Харлан стала другою на Гран-прі Орлеана

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ювілейна медаль. Харлан здобула "срібло" на етапах Кубка світу з фехтування
Ольга Харлан
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська шаблістка Харлан завоювала "срібло" Гран-прі в Орлеані
Національний олімпійський комітет України
Ольга Харлан
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Харлан виборола золото на етапі Кубка світу з фехтування
Ольга Харлан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?