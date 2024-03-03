Збірна України виборола срібну медаль на етапі КС з фехтування

Після трьох перемог поспіль команда України з фехтування на шаблях поступилися Франції в "золотому" фіналі.

Українські шаблістки отримали командну срібну медаль

У грецьких Афінах завершилися змагання Кубка світу з фехтування на шаблях серед жіночих команд. Збірна України посіла на турнірі друге місце.

🇺🇦Українські шаблістки достроково гарантували собі ліцензію на Олімпійські Ігри!



На Олімпіаді матимуть змогу виступити 3 шаблістки в особистій першості і ті ж спортсменки у команді разом з однією запасною.



Вітаємо Ольгу Харлан, Аліну Комащук, Олену Кравацьку та Юлію Бакастову! pic.twitter.com/uQYLKPQhat — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) March 3, 2024

Від початку сезону шаблістки України двічі фінішували в топ-5 командних етапів Кубка світу: в листопаді посіли четверте місце в Алжирі, у лютому — п'яте в перуанській Лімі.

У статусі шостих сіяних "синьо-жовті" отримали пряму путівку до 1/8 фіналу. В Афінах країну представляла четвірка Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової.

Як виступили українки

За путівку до чвертьфіналу перемогли команду Китаю — 45:30. З дев'яти сутичок українки виграли шість.

В 1/4 фіналу здолали третіх сіяних турніру, збірну Угорщини — 45:31. Українки виграли сім сутичок у протистоянні, зокрема перші чотири поспіль.

У півфіналі з різницею в 11 перевершили Болгарію з рахунком 45:34. П'ять сутичок завершилися на користь України, у ще одній — між Кравацькою та Ольгою Храмовою — зафіксували нічию 5:5.

У "золотому" фіналі українок зупинила перша сіяна збірна Франції, з олімпійськими віцечемпіонками Токіо-2020 Сесілією Бердер та Манон Брюне у складі — 30:45. З дев'яти сутичок "синьо-жовті" програли сім, ще дві до нічиїх зводила Кравацька.

Що означає результат України

Перша медаль українських шаблісток на Кубку світу серед команд від травня 2023 року, коли збірна завершила минулий сезон "золотом" у грузинському Батумі.

Четверта нагорода Ольги Харлан в сезоні Кубка світу 2023/24: після особистих "золота" в Лімі, бронзових медалей в Афінах та Алжирі. Поширити

Перші міжнародні медалі в сезоні для Олени Кравацької та Юлії Бакастової. Аліна Комащук від початку змагального року посідала друге місце стамбульського "сателіта".

Наступний етап Кубка світу серед шаблісток у командах відбудеться 17 березня в бельгійському Сінт-Нікласі — він стане останнім у межах олімпійського відбіркового циклу, що добігає кінця у квітні.

Збірна України перед останнім відбірковим етапом посідає п'яте місце у світовому рейтингу жіночих команд у шаблі. Олімпійські путівки здобудуть команди в топ-4, а також по одному додатковому представнику з кожного континенту.