Українець Чепурний виборов золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

21-річний українець Назар Чепурний здобув перше "золото" на Кубку світу 2024 року зі спортивної гімнастики. Це сталось на третьому етапі сезону в Баку.

Український гімнаст Чепурний став чемпіоном етапу КС

Дебютну медаль Кубка світу у цьому сезоні Чепурний виборов на стартовому етапі в Каїрі. Українець виграв срібну нагороду в опорному стрибку. Тепер у “скарбничці” спортсмена золота медаль.

Про це повідомляє Міжнародна федерація гімнастики.

Першу медаль Україні на змаганнях в Баку приніс Ілля Ковтун, який став переможцем турніру на паралельних брусах.

Фінал за участю Чепурного став останнім для українців на третьому етапі.

Як виступив Чепурний

У кваліфікації опорного стрибка Чепурний посів третє місце із середнім результатом у 14.650 бала після двох спроб.

Натомість у фіналі 21-річний українець отримав 14.900 бала та посів перше місце, обійшовши, зокрема, лідера кваліфікації Вай Хунг Шека з Гонконгу, який став срібним призером (14.866). "Бронза" дісталась британцю Гаррі Гепворту (14.866).

Це друге "золото" Чепурного на рівні Кубка світу зі спортивної гімнастики, перше він здобув теж у Баку в 2022 році. Загалом українець тепер має сім медалей на цьому рівні: також він завоював п'ять срібних нагород.

Ковтун виборов золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Українець Ілля Ковтун виборов золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходить у столиці Азербайджану Баку.

Український спортсмен здобув перемогу у фіналі змагань на паралельних брусах, обійшовши чинного олімпійського чемпіона Цзоу Цзиньюаня. Обидва гімнасти набрали однакову кількість балів, по 14,900, але українець отримав більше за виконання.

Бронзовим призером став колумбієць Анхель Барахас (14,700).

Ще один українець Олег Верняєв, який також виступав у фіналі, посів п'яте місце із результатом 14,566.