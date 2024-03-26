Юнацька збірна України розгромила Швейцарію та пройшла на Євро-2024

Юнацька збірна України з футболу впевнено переграла опонентів з Швейцарії та пройшла кваліфікацію на Євро-2024.

Що відомо про успіхи юнацької збірної України у відборі на Євро-2024

Зазначається, що гравці юнацької збірної України переграли молодіжну команду Швейцарії із рахунком 3:0.

Голами відзначились півзахисник «Металіста» Геннадій Сенчук та Матвій Пономаренко, який оформив дубль.

Перший там зустрічі пройшов без голів. Однак вже на початку другої половини зустрічі українські футболісти значно посилили тиск на швейцарську молодіжну команду і на 63-ї хвилині зуміли відкрити рахунок.

Синчук лівою потужно пробив у дальню дев'ятку з меж штрафного майданчика.

Далі до справи взявся головний бомбардир команди — форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко.

Спершу він підстеріг помилку голкіпера на виході та відправив м'яч у сітку. А згодом нападник головою замкнув навіс Михавка зі стандарту.

Третя перемога поспіль дозволила збірній України U-19 виграти міні-турнір за путівку на Євро-2024.

Турнір відбудеться 15-28 липня у Північній Ірландії.

П'ять найкращих команд прийдешнього форуму оформлять путівки на ЧС-2025 серед 20-річних.

Україна U-19 вшосте гратиме на чемпіонатах Європи. Найкращим досягненням "синьо-жовтих" залишається тріумф на Євро-2009. Тоді з командою працював Юрій Калітвінцев, а головними зірками збірної були Кривцов, Гармаш, Рибалка та інші.

Що відомо про успіхи Національної збірної України на відборі до Євро-2024

Матч Україна — Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві.

Поєдинок на стадіоні "Тарчинські Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде на Євро-2024.

До цього українські футболісти здобули перемогу над збірною Боснії і Герцеговини в півфіналі плей-офф за місце на чемпіонаті Європи 2024 року.