Україна — Ісландія. Де та коли дивитися матч відбору на Євро-2024

Після перемоги у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи над Боснією та Герцеговиною збірна України готується до фіналу. У головному поєдинку цієї стадії на українців чекає протистояння з Ісландією.

Коли відбудеться матч Україна — Ісландія

26 березня відбудеться матч відбору на чемпіонат Європи-2024, де збірна України зіграє проти Ісландії. Гра пройде в Польщі на "Вроцлав Арені".

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Матч, який на цю мить можна назвати найголовнішим для збірної України у 2024 році, українські вболівальники зможуть подивитися на платформі MEGOGO за передоплатою "Максимальна" або "Спорт". Також канал "MEGOGO Футбол" можна побачити на платформі "Воля".

Гра збірної України безплатно покажуть регіональні канали "Суспільного" в ефірному телебаченні Т2.

Чемпіонат Європи-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Переможець матчу Україна Ісландія потрапить до групи з Румунією, Бельгією та Словаччиною.

Україна вийшла у фінал плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу

Збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину у плей-офф відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч на стадіоні в боснійському місті Зениця завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

На 57-й хвилині Боснія зуміла вийти уперед: після прострілу з флангу м'яч рикошетом від захисника Миколи Матвієнка залетів у дальній кут воріт — голкіпер Андрій Лунін не мав шансів врятувати Україну.

Команда Реброва відігралась за п'ять хвилин до завершення основного часу: Роман Яремчук замкнув простріл Юхима Коноплі з правого флангу.

Ще через декілька хвилин Яремчук відзначився асистом: виконав подачу на Артема Довбика, який головою відправив м'яч у ворота. Цей гол стал вирішальним — перемога України з рахунком 2:1.