Украина — Исландия. Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

После победы в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата Европы над Боснией и Герцеговиной сборная Украины готовится к финалу. В главном поединке этой стадии украинцев ждет противостояние с Исландией.

Когда состоится матч Украина — Исландия

26 марта состоится матч отбора на чемпионат Европы-2024, где сборная Украины сыграет против Исландии. Игра пройдет в Польше на "Вроцлаве Арене".

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Матч, который можно назвать самым главным для сборной Украины в 2024 году, украинские болельщики смогут посмотреть на платформе MEGOGO по предоплате "Максимальная" или "Спорт". Также канал "MEGOGO Футбол" можно увидеть на платформе "Воля".

Игра сборной Украины бесплатно покажут региональные каналы "Общественного" в эфирном телевидении Т2.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Победитель матча Украина Исландия попадет в группу с Румынией, Бельгией и Словакией.

Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч на стадионе в боснийском Зенице завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 57-й минуте Босния сумела выйти вперед: после прострела с фланга мяч рикошетом от защитника Николая Матвиенко залетел в дальний угол ворот — у голкипера Андрея Лунина не было шансов спасти Украину.

Команда Реброва отыгралась за пять минут до завершения основного времени: Роман Яремчук замкнул прострел Ефима Конопли с правого фланга.

Еще через несколько минут Яремчук отличился ассистом: выполнил подачу на Артема Довбика, который головой отправил мяч в ворота. Этот гол стал решающим — победа Украины со счетом 2:1.