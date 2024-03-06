Сын Андрея Шевченко готовится к дебюту в сборной Украины. Что известно
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Сын Андрея Шевченко готовится к дебюту в сборной Украины. Что известно

Шевченко
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Источник:  УАФ

Сын Андрея Шевченко уже получил украинское гражданство и готов дебютировать в юношеской сборной Украины. Кристиан Шевченко ждет вызова в национальную команду.

Кристиан Шевченко получил дебютный вызов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко считает, что Кристиан Шевченко похож на отца по своей игровой манере. Форвард английского "Вотфорда" имеет такое же телосложение и скорость.

Однако, в отличие от Андрея Шевченко, его сын чаще играет на фланге, чем на острие атаки.

Тренер сборной Украины U-19 отметил, что у младшего Шевченко все хорошо с мотивацией, и он действительно хочет выступать за национальную команду. Будущие партнеры из сборной готовы к приезду Кристиана и сделают все возможное, чтобы облегчить для футболиста адаптацию в составе сине-желтых.

Какой состав юношеской сборной Украины U-19

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайличенко определился с составом на матче элит-раунда квалификации на Евро-2024.

Вратари : Владислав Кравец (Шахтер Донецк), Владислав Крапивцов (Днепр-1 Днепр).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все — Динамо Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба — Шахтер Донецк), Иван Ермачков (Вупперталь, Германия), Максим Стрюков (Ганновер 96, Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1 Днепр), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Рамик Гаджиев (Днепр-1 Днепр), Михаил Дубровный (Гент, Бельгия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Кристиан Шевченко (Вотфорд, Англия).

Уже 23 марта сборная Украины U-19 сыграет со сверстниками из Латвии в рамках отбора на юношеский чемпионат Европы. Кристиан Шевченко может получить приглашение в национальную команду перед этим поединком.

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