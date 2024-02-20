Сын Андрея Шевченко попал в список игроков сборной Украины
Категория
Спорт
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Сын Андрея Шевченко попал в список игроков сборной Украины

Министерство молодежи и спорта Украины
Андрей и Кристиан Шевченко
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17-летний футболист Кристиан Шевченко фигурирует в резервном составе юношеской сборной Украины (U-19).

Кристиан Шевченко — в резерве юношеской сборной Украины

Министерство молодежи и спорта опубликовало изменения в состав футбольных сборных Украины на 2024 год.

Форвард «Уотфорда» U-18 Кристиан Шевченко попал в резервный состав команды U-19, а его тренером указан Дмитрий Михайленко.

Однако официального назначения Михайленко наставником сборной Украины U-19 от УАФ еще не было.

Интересно, что в приказе Минспорта написано, что Кристиан Шевченко родился 13 января 2006 года, хотя на самом деле его дата рождения — 10 ноября 2006 года.

Кристиан Шевченко: что известно

Ранее стало известно, что сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства.

Кристиан родился в Лондоне в 2006 году. Он выступал за молодежные команды Челси, Тоттенгема.

Был в системе "Челси", а с марта 2023-го принадлежит "Уотфорду". 17-летний футболист играет центрфорварда.

В январе Андрей Шевченко рассказывал, если у его сына будет уровень национальной команды, то он будет играть за Украину.

Он должен показать свой уровень. Сейчас ему 17 лет. Если он закрепится в Уотфорде и будет играть, если его посмотрят специалисты наших национальных команд U-17 или U-19, если они пригласят его, то он приедет.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

президент УАФ

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