Сын Андрея Шевченко хочет получить гражданство Украины

Кристиан Шевченко мечтает стать гражданином Украины

Форвард юношеской команды "Вотфорд" 17-летний Кристиан Шевченко хочет получить украинское гражданство.

Об этом сообщило издание Sport.ua.

Сын Андрея Шевченко уже подал соответствующие документы на получение украинского гражданства.

Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Вотфорда", с которым подписал контракт на два года. Сейчас играет за команду U-18. Действует на позиции центрального нападающего.

Шевченко похвастался футбольной карьерой сына Кристиана

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын, если выйдет на подобный уровень. Сейчас Кристиан Шевченко выступает за молодежную команду "Уотфорда".

На портале Тransfermarkt говорится, что Шевченко-младший может играть за сборные Украины, США, Англии и Польши.

Про Польшу я не знаю. А вот за другие указанные страны он может играть. Должен быть вызов, чтобы он сыграл за какую-нибудь страну. Он должен показывать свой уровень. Если он будет показывать уровень команды, которая его призовет, думаю, он приедет и будет играть. А.Шевченко Президент УАФ

Андрей Шевченко, естественно, хочет, чтобы его сын смог играть за сборную Украины.