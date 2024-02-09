Сын Андрея Шевченко хочет получить гражданство Украины

Кристиан – сын украинского футболиста Андрея Шевченко – уже подал соответствующие документы на получение украинского гражданства.
Кристиан Шевченко мечтает стать гражданином Украины
Форвард юношеской команды "Вотфорд" 17-летний Кристиан Шевченко хочет получить украинское гражданство.
Об этом сообщило издание Sport.ua.
Сын Андрея Шевченко уже подал соответствующие документы на получение украинского гражданства.
Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Вотфорда", с которым подписал контракт на два года. Сейчас играет за команду U-18. Действует на позиции центрального нападающего.
Шевченко похвастался футбольной карьерой сына Кристиана
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын, если выйдет на подобный уровень. Сейчас Кристиан Шевченко выступает за молодежную команду "Уотфорда".
На портале Тransfermarkt говорится, что Шевченко-младший может играть за сборные Украины, США, Англии и Польши.
Андрей Шевченко, естественно, хочет, чтобы его сын смог играть за сборную Украины.
Конечно, если у него будет уровень национальной сборной, он будет играть за Украину. Он должен показать свой уровень. Сейчас ему всего 17 лет. Если он закрепится в Уотфорде и будет играть, если к нему присмотрятся специалисты наших национальных команд U-17 или U-19 и пригласят его, то он приедет.
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