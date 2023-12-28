Кто может возглавить Украинскую ассоциацию футбола — решение УАФ

У Шевченко есть все шансы стать президентом УАФ

Как сообщают представители ассоциации, 27 декабря в Доме футбола прошло заседание регистрационной комиссии с целью установления полномочий делегатов и кворума внеочередного XXVI Конгресса УАФ, который состоится 25 января 2024 года.

Комиссия подвела итоги избрания членами УАФ делегатов на конгресс и установила кворум конгресса. Заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов на пост президента УАФ, выдвинутых для избрания, прошло 28 декабря. Поделиться

В результате официально стало известно, что абсолютно все постоянные члены Украинской ассоциации футбола, имеющие право выдвижения кандидатов в президенты УАФ, предоставили протоколы с кандидатурой Шевченко.

Представители рабочей группы обращают внимание на то, что кандидатура Андрея Шевченко отвечает требованиям и критериям, установленным уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом ассоциации.

Также от кандидата по уставу Украинской ассоциации футбола получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ. Поделиться

Что важно понимать, после этого решение Андрей Шевченко является единственным кандидатом для избрания президента УАФ на внеочередном XXVI конгрессе Украинской ассоциации футбола.

Как Шевченко комментирует свое выдвижение не пост президента УАФ

12 декабря 2023 официально стало известно, что Андрея Шевченко выдвинули кандидатом на избрание президентом Украинской ассоциации футбола.