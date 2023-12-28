Хто може очолити Українську асоціацію футболу — рішення УАФ

Відомого українського футболіста та тренера Андрія Шевченка обрали єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу.

У Шевченка є всі шанси стати президентом УАФ

Як повідомляють представники асоціації, 27 грудня в Будинку футболу пройшло засідання реєстраційної комісії з метою встановлення повноважень делегатів та кворуму позачергового XXVI Конгресу УАФ, який відбудеться 25 січня 2024 року.

Комісія підбила підсумки обрання членами УАФ делегатів на конгрес та встановила кворум конгресу. Засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів на посаду президента УАФ, висунутих для обрання, відбулося 28 грудня. Поширити

У результаті офіційно стало відомо, що абсолютно всі постійні члени Української асоціації футболу, які мають право висунення кандидатів на посаду президента УАФ, надали протоколи з кандидатурою Шевченка.

Представники робочої групи звертають увагу на те, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ.

Також від кандидата згідно статуту Української асоціації футболу отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ. Поширити

Що важливо розуміти, після цього рішення Андрій Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента УАФ на позачерговому XXVI конгресі Української асоціації футболу.

Як Шевченко коментує своє висунення не пост президента УАФ

12 грудня 2023 року офіційно стало відомо, що Андрія Шевченка висунули кандидатом на обрання президентом Української асоціації футболу.