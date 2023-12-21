Українська футбольна асоціація покарала суддів за недержавну мову під час матчів

У випадку недотримання вимог і положень, зазначених у листі Уповноваженого із захисту державної мови, комітет Української футбольної асоціації (УАФ) буде змушений застосовувати до порушників, окрім санкцій і штрафів, передбачених законодавством, власні дисциплінарні заходи.

Попередження за використання недержавної мови для футбольних суддів

Українська асоціація футболу застосувала дисциплінарні санкції у вигляді попередження до суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів

Про це повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови, який подав відповідне звернення до УАФ.

Зазначається, що голова комітету арбітрів УАФ Лучіано Лучі застеріг арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів і спостерігачів арбітражу УПЛ щодо неприпустимості використання недержавної мови на футбольних матчах.

У випадку недотримання вимог і положень, зазначених у листі Уповноваженого із захисту державної мови, комітет буде змушений застосовувати до порушників, окрім санкцій і штрафів, передбачених законодавством, власні дисциплінарні заходи, в т.ч. у вигляді тимчасового відсторонення від проведення матчів та направлення відповідної заяви до Комітету етики та чесної гри УАФ, – підкреслив Лучіано Лучі. Поширити

У Кременя також зауважили, що цьогоріч до Офісу уповноваженого надійшло понад 60 звернень громадян щодо ознак порушення мовного закону у сфері спорту.

Українські футбольні судді потрапили на Лігу чемпіонів

Поєдинок передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 між "Реал Сосьєдадом" із іспанського Сан-Себастьяна та австрійським "Зальцбург" розсудить бригада арбітрів із України на чолі з Миколою Балакіним.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч "Реал Сосьєдад" – "Зальцбург" відбудеться 29 листопада. Поєдинок прийме стадіон "Аноета". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

Головним рефері буде Балакін. У ролі лайнсменів йому допоможуть співвітчизники Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром буде ще один українець – Ярослав Козик. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме польський арбітр Томаш Квятковскі.

Українські судді не працювали на груповому етапі Ліги чемпіонів від сезону 1998/99. Тоді Василь Мельничук із Сімферополя теж відпрацював у Країні Басків, розсудивши матч між "Атлетіком" із Більбао та "Русенборгом" із норвезького Трондхейма. Нині він працює спостерігачем арбітражу УАФ.