Украинская футбольная ассоциация наказала судей за негосударственный язык во время матчей

В случае несоблюдения требований и положений, указанных в письме Уполномоченного по защите государственного языка, комитет Украинской футбольной ассоциации (УАФ) вынужден будет применять к нарушителям, кроме санкций и штрафов, предусмотренных законодательством, собственные дисциплинарные меры.

Предупреждение за использование негосударственного языка для футбольных судей

Украинская ассоциация футбола применила дисциплинарные санкции в виде предупреждения судьям, которые использовали негосударственный язык во время футбольных матчей

Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка, который подал соответствующее обращение в УАФ.

Отмечается, что председатель комитета арбитров УАФ Лучиано Лучи предостерег арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража УПЛ по поводу недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах.

В случае несоблюдения требований и положений, указанных в письме Уполномоченного по защите государственного языка, комитет будет вынужден применять к нарушителям, кроме санкций и штрафов, предусмотренных законодательством, дисциплинарные меры, в т.ч. в виде временного отстранения от проведения матчей и направления соответствующего заявления в Комитет этики и честной игры УАФ, – подчеркнул Лучиано Лучи. Поделиться

У Кременя также отметили, что в этом году в Офис уполномоченного поступило более 60 обращений граждан по признакам нарушения языкового закона в сфере спорта.

Украинские футбольные судьи попали в Лигу чемпионов

Поединок предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 между "Реал Сосьедадом" из испанского Сан-Себастьяна и австрийским "Зальцбургом" рассудит бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал Сосьедад" – "Зальцбург" состоится 29 ноября. Поединок примет стадион "Аноэта". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Главным рефери будет Балакин. В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром будет еще один украинец – Ярослав Козик. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать польский арбитр Томаш Квятковски.

Украинские судьи не работали на групповом этапе Лиги чемпионов с сезона 1998/99. Тогда Василий Мельничук из Симферополя тоже отработал в Стране Басков, рассудив матч между "Атлетиком" из Бильбао и "Русенборгом" из норвежского Трондхейма. В настоящее время он работает наблюдателем арбитража УАФ.