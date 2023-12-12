Google назвал имя самого популярного футболиста за 25 лет

В 2004 году в список самых популярных футболистов планеты ворвался Криштиану Роналду. Само имя этого португальского нападающего чаще всего вводили в поисковую строчку Google на протяжении последних почти 25 лет.

Имя Криштиану Роналду ищут в Google четверть века

Криштиану Роналду – самый популярный футболист с 1999 года. Самое его имя искали в Google 25 лет подряд чаще всего.

Об этом стало известно по статистике, опубликованной Google в рамках "Машины времени самых популярных поисков".

Так, согласно данным поисковика, с 1999 года и до 2004-го самым популярным футболистом был Дэвид Бекхэм, в то время действительно находившийся на пике своей карьеры.

Также людей до 2003 года из года в год интересовали Рональдиньо, Зинедин Зидан, Джордж Бест, Диего Марадона, Роберто Карлос, Тьерри Анри, однажды Бренди Честейн, а также Миа Гэмм – бывшая американская футболистка, которая в мае 1999 года побила рекорд за количество голов на международной арене.

В 2004 году в список самых популярных ворвался Криштиану Роналду. Он тогда занял второе место, уступив еще Бекхэму.

Затем два года подряд Роналду уступал лидерство Роналдиньо. Однако с 2007 года нынешний игрок саудовского "Ан-Насра" 16 раз подряд возглавлял рейтинг самых популярных футболистов мира среди пользователей Google.

trendstimecapsule.ue.r.appspot.com

В 2023 году Криш потерял лидерство. Согласно последней статистике поисковика, в этом году его впервые перегнал нападающий "Интер Майами" Лионель Месси, до этого регулярно попадавший в топ-5, но не занимавший первой позиции.

5 самых популярных футболистов 2023 года:

Лионель Месси

Криштиану Роналду

Неймар

Килиан Мбаппе

Эрлинг Голланд

Недавно Криштиану отметился пятидесятым голом в 2023 году, что позволило 38-летнему ветерану обогнать забившие по 49 мячей Мбаппе и Гарри Кейна и догнать Голанда.

Его извечный оппонент Месси стал в этом году в восьмой раз лучшим футболистом мира.

Гол Роналду с 30 метров

В рамках 14-го тура национального чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср разгромил Аль-Ахдуд. Под занавес встречи Криштиану Роналду довел дело до разгрома.

Главным героем встречи стал лидер хозяев Криштиану Роналду, оформивший дубль.

Второй гол 38-летнего футболиста показался особенно красивым. Роналду подобрал мяч после подката вышедшего из штрафного голкипера. Криштиану в два прикосновения решился на опрокидывание с 30 метров, что у него получилось.

Благодаря своему дублю португалец уже забил 48 голов в календарном году.

В текущем сезоне он провел 13 матч за Аль-Наср, у которых забил 15 голов и выполнил семь голевых передач.