Роналду в Саудовской Аравии установил новый личный рекорд — видео

Португалец Криштиану Роналду установил очередное личное достижение – он отметился 250 ассистом в своей карьере во время игры за Аль-Насра.
Новое достижение Роналду
В матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Халиджи, закончившегося счетом 2:0, звездный нападающий пробил на партнера после подачи со штрафного.
После этого защитник Эмерик Ляпорт отправил мяч в ворота.
Однако 250-й ассист был не единственным достижением Роналду в этом матче. Он также забил 35-й гол за "Аль-Насср" в его 41-й игре за клуб.
В целом это был 863-й гол в карьере Роналду.
Следует отметить, что это был его 400-й гол после того, как ему исполнилось 30 лет.
На момент празднования своего 30-летия в феврале 2015 года Роналду в карьере забил 463 гола.
Что известно о рекордах Роналду
Роналду стал игроком с самым большим количеством матчей среди мужчин в истории после того, как его включили в стартовый состав отборочного матча Евро-2024 Португалии с Лихтенштейном.
Этим он официально зарегистрировал свой 197-й международный матч, обогнав кувейтского нападающего Бадера Аль-Мутаву.
В ноябре 2022 года Роналду стал первым игроком, забившим 800 голов на высшем уровне (за клуб и сборную) во время матча Премьер-лиги против «Арсенала».
Роналду может также похвастаться наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов, где он дебютировал в 2003 году за Манчестер Юнайтед в возрасте 18 лет.
Он провел более половины своих матчей за все время за "Реал"(101), 59 за "Юнайтед", а также 23 за "Ювентус".
Роналду часто называют мистером Лиги чемпионов, поскольку он выигрывал трофей больше, чем кто-либо другой – 5 раз.
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