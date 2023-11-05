Роналду в Саудовской Аравии установил новый личный рекорд — видео

Португалец Криштиану Роналду установил очередное личное достижение – он отметился 250 ассистом в своей карьере во время игры за Аль-Насра.

Новое достижение Роналду

В матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Халиджи, закончившегося счетом 2:0, звездный нападающий пробил на партнера после подачи со штрафного.

После этого защитник Эмерик Ляпорт отправил мяч в ворота.

250TH ASSIST FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO.



214 for Club, 36 for Country.pic.twitter.com/jPjTtSAtl1 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) November 4, 2023

Однако 250-й ассист был не единственным достижением Роналду в этом матче. Он также забил 35-й гол за "Аль-Насср" в его 41-й игре за клуб.

В целом это был 863-й гол в карьере Роналду.

Следует отметить, что это был его 400-й гол после того, как ему исполнилось 30 лет.

And just like that, Cristiano Ronaldo has now scored 400 goals since turning 30!



That’s more than



Didier Drogba (367)

Wayne Rooney (360)

Radamel Falcao (339)

Robin Van Persie (322)



have scored in their entire careers.🤯

pic.twitter.com/mQ6XA5Qp2n — MH (@MuhmdHishamx) November 4, 2023

На момент празднования своего 30-летия в феврале 2015 года Роналду в карьере забил 463 гола.

Что известно о рекордах Роналду

Роналду стал игроком с самым большим количеством матчей среди мужчин в истории после того, как его включили в стартовый состав отборочного матча Евро-2024 Португалии с Лихтенштейном.

Этим он официально зарегистрировал свой 197-й международный матч, обогнав кувейтского нападающего Бадера Аль-Мутаву.

В ноябре 2022 года Роналду стал первым игроком, забившим 800 голов на высшем уровне (за клуб и сборную) во время матча Премьер-лиги против «Арсенала».

Роналду может также похвастаться наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов, где он дебютировал в 2003 году за Манчестер Юнайтед в возрасте 18 лет.

Он провел более половины своих матчей за все время за "Реал"(101), 59 за "Юнайтед", а также 23 за "Ювентус".

Роналду часто называют мистером Лиги чемпионов, поскольку он выигрывал трофей больше, чем кто-либо другой – 5 раз.