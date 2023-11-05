Роналду в Саудовской Аравии установил новый личный рекорд — видео
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Роналду в Саудовской Аравии установил новый личный рекорд — видео

Криштиану Роналду
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Источник:  online.ua

Португалец Криштиану Роналду установил очередное личное достижение – он отметился 250 ассистом в своей карьере во время игры за Аль-Насра.

Новое достижение Роналду

В матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Халиджи, закончившегося счетом 2:0, звездный нападающий пробил на партнера после подачи со штрафного.

После этого защитник Эмерик Ляпорт отправил мяч в ворота.

Однако 250-й ассист был не единственным достижением Роналду в этом матче. Он также забил 35-й гол за "Аль-Насср" в его 41-й игре за клуб.

В целом это был 863-й гол в карьере Роналду.

Следует отметить, что это был его 400-й гол после того, как ему исполнилось 30 лет.

На момент празднования своего 30-летия в феврале 2015 года Роналду в карьере забил 463 гола.

Что известно о рекордах Роналду

Роналду стал игроком с самым большим количеством матчей среди мужчин в истории после того, как его включили в стартовый состав отборочного матча Евро-2024 Португалии с Лихтенштейном.

Этим он официально зарегистрировал свой 197-й международный матч, обогнав кувейтского нападающего Бадера Аль-Мутаву.

В ноябре 2022 года Роналду стал первым игроком, забившим 800 голов на высшем уровне (за клуб и сборную) во время матча Премьер-лиги против «Арсенала».

Роналду может также похвастаться наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов, где он дебютировал в 2003 году за Манчестер Юнайтед в возрасте 18 лет.

Он провел более половины своих матчей за все время за "Реал"(101), 59 за "Юнайтед", а также 23 за "Ювентус".

Роналду часто называют мистером Лиги чемпионов, поскольку он выигрывал трофей больше, чем кто-либо другой – 5 раз.

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